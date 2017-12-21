Il caffè da sempre è una bevanda che accompagna tutta la nostra giornata, e gli italiani sono storicamente famosi per esserne i più grandi consumatori.

Il tipico espresso continua a rappresentare un grande classico intramontabile apprezzato da tutti, sia sul posto di lavoro che a casa, in totale tranquillità. Tuttavia, anche l’Americano, il Marocchino e tante altre tradizioni stanno diventando sempre più ricercate per cambiare l’esperienza di questa bevanda.

Si può affermare con certezza che nel nostro paese il caffè costituisce un rito capace di scandire ogni momento della giornata, che sia a seguito di ogni pasto o come semplice scusa per scambiare due chiacchiere con qualcuno. Perché quindi non provare a fare degli ottimi cocktail al caffè, per gustare questa bevanda anche durante le serate in compagnia degli amici? In questo articolo vedremo quindi 3 ricette originali per creare cocktail al caffè semplici e gustosi.

Come preparare un buon caffè

Prima di iniziare: come preparare un buon caffè?

Oggi preparare un buon caffè senza sbagliare è veramente facile: il merito è soprattutto delle capsule, disponibili in tantissime varietà e gusti diversi. È proprio questo il motivo per cui piacciono anche più della moka: basta inserire la capsula desiderata all’interno della macchinetta per preparare un caffè nel giro di pochi secondi. Anche l’acquisto delle capsule è semplice e veloce, soprattutto se acquistate online su siti specializzati come cialdapoint. com , nei quali si possono trovare le capsule dei migliori marchi, come ad esempio quelle Bialetti. Basta acquistare un pacchetto con un mix di gusti per fare rifornimento in un solo click: il tutto verrà poi spedito comodamente a casa. Per scegliere il caffè più adatto ai vostri gusti, poi, informatevi bene sulle diverse qualità: quella robusta ha un sapore più forte e intenso, mentre la qualità arabica ha un sapore più delicato.

Cocktail al caffè: ecco qualche gustosa idea

Con il caffè si lasciano preparare numerosi cocktail facili da preparare anche a casa per una serata con gli amici. Ora che abbiamo visto come preparare un buon caffè, scopriamo alcune delle migliori ricette per creare dei gustosissimi cocktail:

Le ricette dei tre cocktail

Espresso tonic. Ingredienti: ghiaccio; 1 top di acqua tonica; un caffè (espresso doppio); una fogliolina di menta.

L’espresso tonic è un cocktail particolarmente in voga soprattutto su social come Instagram. Questo cocktail riesce ad unire l’energia del caffè alla frizzantezza dell’acqua tonica. La menta, poi, aggiunge quella nota di freschezza capace di completare una miscela dinamica e ricca di sensazioni diverse.

Espresso Martini. Ingredienti: 5 cl Vodka, 5 cl Sciroppo di zucchero, 1 cl Kahlua ,1 Espresso ristretto. Versate tutti gli ingredienti e il ghiaccio, shakerate e filtrate direttamente in una coppa cocktail ben fredda.

Negroni Macchiato. Ingredienti: 3 cl Gin; 3 cl di bitter Campari; 3 cl di vermut rosso; 1/2 espresso e una fetta d’arancia. Aggiungere 1/3 (3 cl) di gin; 1/3 (3 cl) di bitter Campari; 1/3 (3 cl) di vermut rosso; 1/2 espresso e una fetta d’arancia.

Due grandi classici che si associano a due momenti diversi dell’esperienza da bar si uniscono in una miscela unica e del tutto innovativa. L’arancio si coordina alla perfezione con il gusto del caffè, che viene esaltato dall’amarezza del gin e del vermut rosso.