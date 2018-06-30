Iscrizione senza problemi, ma scade l'affitto del S. Agata: subentra l'ASD Magna Grecia e il ritiro dovrebbe iniziare tra dodici giorni

Il 30 giugno segna un momento particolarmente significativo per la Reggina. Passaggi fondamentali per il futuro di una società che sta cercando di dare un nuovo impulso sul piano organizzativo e delle ambizioni.

Scadenza iscrizione: sotto questo aspetto nessun problema, la Reggina ha provveduto all’intero incartamento, fidejussione e tutto ciò che è necessario per essere presente anche per la prossima stagione tra i professionisti.

Oggi è anche l’ultimo giorno di fitto al S. Agata. Teoricamente già da domani mattina il centro sportivo dovrebbe essere liberato per far posto all’ASD Magna Grecia, società che si è aggiudicata l’ultimo bando e quindi acquisito il diritto a gestire l’impianto fino al 30 giugno del 2019.

I primi giorni della prossima settimana prevedono l’incontro tra la società uscente, la Reggina, e quella subentrante, l’ASD Magna Grecia. Si cercano soluzioni idonee quantomeno per riuscire a soddisfare le esigenze della prima squadra che, fra dodici giorni, dovrebbe iniziare la nuova stagione con il ritiro pre campionato. Per il settore giovanile si stanno cercando location alternative ed in pole vi è il Reggio Village del dirigente amaranto Fortunato Martino.

Nel frattempo c’è una campagna abbonamenti prorogata anche per i primi giorni di luglio ed in tanti si chiedono se fino alla chiusura sarà sempre la segreteria del S. Agata ad ospitare la sottoscrizione. Non essendoci comunicazioni in merito, crediamo proprio di si.