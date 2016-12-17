Turismo per Tutti con Christmas in the Castle

Proseguono le azioni di promozione e valorizzazione del Castello Aragonese di Reggio Calabria attuate dalla Cooperativa sociale Turismo per Tutti, cellula del sistema di lavoro A.C.U. (Azione Cristiana Umanitaria) di Catona, fondato dal missionario cristiano Gilberto Perri. A partire dal 16 Dicembre si darà il via all’evento “CHRISTMAS IN THE CASTLE” che si concluderà il 10 Gennaio 2017.

L’evento culturale rientra nell’ambito del progetto “L’Antico Tesoro nel Cuore di Reggio” promosso dalla Turismo per Tutti e cofinanziato dal Dipartimento Turismo e Beni Culturali della Regione Calabria sulla base dell’Accordo di Valorizzazione siglato dal Comune di Reggio Calabria e la Regione Calabria il 20 febbraio 2014.

L’evento “Christmas in the Castle”, è strettamente connesso al progetto “DANTEECO – Spirito Green”, progetto eco-culturale a cura di Giampiero Corelli e Francesco Tassone, un percorso di ampio respiro finalizzato a ripristinare, valorizzare e attivare la cultura ecologica italiana.

La mostra fotografica sulla cultura green italiana

Importanti saranno gli appuntamenti realizzati a tal fine, primo tra tutti l’inaugurazione di una mostra fotografica di eccellenza con immagini e parole che raccontano un percorso straordinario nella cultura green italiana attraverso i sentimenti intimi di Gioacchino da Fiore, Francesco D’Assisi e Dante Alighieri: il profeta, il santo della Natura e il sommo poeta.

In occasione dell’Evento “Christmas in The Castle” sarà allestita una mostra di Presepi Storici e Artigianali a cura di Domenico Musitano, che permetterà ai visitatori d’immergersi nello spirito natalizio.

Mostre di presepi e d’arte per tutto l’evento

La mostra di Presepi sarà accessibile al pubblico per tutta la durata dell’evento. E’ prevista altresì una mostra d’arte dell’artista Natino Chirico e degli artisti contemporanei reggini Nanny e Angela Placanica. Inoltre il Gruppo Artistico “LABYRINTHO” metterà in scena due spettacoli teatrali dal titolo “Da questa terra” e “Noticias de Dios”.

Non mancheranno gli appuntamenti con le rivisitazioni storico – medievali a cura dell’Associazione “Militia Fretensis”, con l’allestimento della Gendarmeria e della Sala delle Torture. L’allestimento comprenderà elementi murari, mobilio, oggetti decorativi attentamente studiati per garantire al pubblico la massima interattività e garantire un’esperienza coinvolgente. E’ previsto il servizio di visita guidata alla Sala d’Arme ed alla Sala delle Torture.

La cooperativa sociale Turismo per Tutti coinvolgerà anche in questo evento gli Istituti scolastici della provincia di Reggio Calabria che potranno partecipare attivamente alle iniziative proposte.

Ospite fisso dell’evento fino alla Vigilia sarà Babbo Natale, che con l’aiuto dei suoi elfi accoglierà grandi e piccini all’interno del Castello.