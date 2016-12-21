Allo store Silvian Heach prezzi speciali per i tuoi regali di Natale!
Il negozio di Reggio Calabria, a pochi passi dal Museo Nazionale, applica una promozione sulla nuova collezione in attesa del restyling
21 Dicembre 2016 - 08:30 | di Vincenzo Comi
Lo store Silvian Heach, nel cuore commerciale di Reggio Calabria a pochi passi dal Museo Nazionale, si prepara a cambiare look!
Nell’attesa del restyling, che lo renderà sempre più unico e di tendenza, all’interno dello store è in corso una super promozione del -30% sulla nuova collezione.
Silvian Heach marchio di moda Made in Italy, per la stagione Autunno/Inverno presenta una magnifica collezione di capi e accessori dove l’ecopelle si presenta in tanti capi mentre gilet di ecopelliccia e maglioncini corti sposano il pantalone a vita alta.
Poi denim in tutte le fogge, non solo su pantaloni ma anche giacche, camicie e vestiti. Abiti per le feste, luccicanti e rossi per non passare inosservate.
Sei ancora in tempo! Vieni per i tuoi regali di Natale e approfitta del prezzo speciale!
Non perdere l’occasione e scopri la collezione A/I 2016/2017 .
SEGUICI SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK!
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie