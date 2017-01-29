City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Serie C silver: Lamezia continua a vincere

Il match di Serie C Silver tra Basketball Lamezia e la Viola: partenza equilibrata, poi il cambio di marcia dei lametini davanti alla classifica

29 Gennaio 2017 - 10:25 | di Redazione

Serie C Silver di basket: Basketball Lamezia contro la Viola Reggio Calabria

Partita bella e veloce quella tra Basketball Lamezia e Viola in cui le difese hanno dato tanto spazio alle invenzioni offensive dei protagonisti.

Primo quarto equilibrato e con punteggio molto alto, con gli
ospiti che rispondono colpo su colpo, grazie ad un Marino da 14 punti in 10 minuti.

Lamezia prende il largo dopo il primo quarto

Lamezia comincia a difendere a partire dalla seconda frazione, andando al riposo lungo con 13 lunghezze di vantaggio. Al rientro dagli spogliatoi i gialloblu danno la scossa
decisiva al match con tanta intensità in difesa che si trasforma in azioni offensive ben orchestrate da un Monier da 24 punti e 7 assist coadiuvato da Longoria (31 punti e 13 rimbalzi). Punteggio alto con i lametini che chiudono le prime tre frazioni a quota
88 a fronte dei 61 degli ospiti.

Da segnalare una stupenda schiacciata di Gaetano, che inchioda nel traffico al termine di una bellissima azione dei lametini. Nel quarto periodo entrambi i coach danno ampia rotazione alla panchina e Lamezia chiude 110-73.

Con questa vittoria i lametini consolidano il primato solitario in testa alla classifica ad una giornata dal termine della stagione regolare.

Prossimo appuntamento Sabato 4 Febbraio a Reggio Calabria contro la Nuova Jolly.

Le dichiarazioni del presidente Pisani e di Lazzarotti

Pres. Carmelo Pisani: “E’ stata una vittoria importante nonostante l’handicap iniziale. Vorrei spendere due parole su Pasquale Iracà, vero trascinatore nei due anni a Lamezia. Il suo apporto è stato molto importante ed è anche
grazie a lui se ora siamo una realtà importante.

Alfredo Lazzarotti: “Abbiamo iniziato male il match. Dobbiamo essere più concentrati e chiudere subito le partite alla nostra portata. Sono bastati pochi minuti nel secondo e del terzo periodo per creare il divario che ci permettesse
di amministrare l’ultimo parziale. Vittoria comunque importante che ci mantiene in vetta.”

Il tabellino della gara

BASKETBALL LAMEZIA – SCUOLA BK VIOLA 110-73

(32-30, 61-48,88-61)

LAMEZIA: G.Bosone 3, Piccione 2, M.Bosone 2, Ragusa, Rubino 9, Fragiacomo 10, di Gennaro 9, Gaetano 15, Longoria 31, Lazzarotti 3, Saladino 2, Monier 24. Coach Ortenzi ass. Adone.

VIOLA: Plutino, Ciccarello 13, Bianchi 4, Marino 19, Pandolfi, Antonicelli 3, Scialabba, Cerciello 4, Giovannini, Larocca 10, Jovicevic 20, Caruso. Coach Iracà ass.

Russo.

ARBITRI: Gazzaneo – Raffa.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Pallacanestro Viola Basket
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

CityNow

Il Giornale online con le notizie di
Reggio Calabria. Cronaca, Politica,
Sport, Spettacolo, Moda, Cultura,
Scuola, Musica, Cucina e Tecnologia
raccontati attraverso Articoli, Foto e
Video.

Pubblicità

Pubblicità sul nostro giornale? Richiedi info

Informazioni

Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci tramite:

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI

Iscriviti alla newsletter

CityNow.it - Reg. Tribunale Reggio Calabria n 13/2013 | Coop. “Libero Nocera” ARL - Via Modena, 14 - 89132 Reggio Calabria - P.I. 00866240807

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?