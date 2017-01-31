‘Soft Revolution’, il nuovo libro di Milly Tucci

Si è svolta lo scorso 5 gennaio, nella sede di Reggio Calabria dell’Università Telematica Pegaso la presentazione del libro “Soft Revolution” di Milly Tucci della casa editrice Erudita. L’incontro moderato dal giornalista Domenico Suraci ha visto protagonisti numerosi attori “digitali” di Reggio Calabria.

Ognuno di loro ha contribuito con le proprie esperienze di vita lavorativa a rendere il talk molto piacevole all’attento uditorio. Sono intervenuti Angelo Marra referente territoriale Terziale innovativo perConfindustria Reggio Calabria, Mary Curatola, eccellenza digitale della nostra città, Eleonora Scrivo in rappresentanza di ActionAid, Domenico Rositano di Calabresi Creativi, Consuelo Nava, docente universitaria ed in video-conferenza ha dato un prezioso contributo con molti spunti di riflessione, Anna Amati, investitrice METAGROUP.

Il dibattito con l’onorevole Naccari Carlizzi

Durante l’interessante dibattito ha preso parola l’Onorevole Demetrio Naccari Carlizzi, presidente del think thank internazionale P4C e protagonista del libro che ha fatto presente sia le criticità della società dell’informazione che i punti di forza sui quali è necessario battersi perché l’economia digitale sia da traino a quella tradizionale, soffermandosi sulle gravi lacune della pubblica amministrazione, in perfetta linea con la Tucci che si può idealmente dividere in due parti, la “distruzione” di ciò che attualmente non va e la costruzione di un nuovo modo di intendere la politica.

L’autrice scandendo i vari interventi, prendendo spunto dalla sua opera, ha interagito e sollecitato la platea che vantava illustre presenze di reggini che stanno lavorando molto bene all’estero come ad esempio l’ingegnere Fabio Zito impegnato all’estero, Alessandro Panuccio Manager della Michelin, Carlo Alberto Minasi, manager della Deloitte.

Il tour del libro continua a Cosenza

Il tour di presentazione del libro continua, proprio oggi verrà presentato a Cosenza alle ore 18 presso presso la libreria Ubik. Potrete trovare tutte le date e maggiori informazioni sulla pagina FACEBOOK https://www.facebook.com/softrevolutionlibro/?fref=ts .

La rivoluzione digitale alla quale quotidianamente stiamo assistendo continua e solo aggiornandoci costantemente possiamo viverla da protagonisti.