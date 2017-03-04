Lo stilista calabrese Anton Giulio Grande al ‘Gran Galà degli Sposi’ di Cefalù

Lo stilista calabrese Anton Giulio Grande è l’ospite speciale del Gran Galà degli Sposi di Cefalù, tra tulle, cristalli e una testimonial d’eccezione

Lo scorso week end nello splendido scenario di Cefalu’, si è svolto il gran gala’ degli sposi organizzato dalla voogue model Sicily.

Il presidente Giampaolo Guida ha fortemente voluto come special guest lo stilista Anton Giulio Grande, che ha entusiasmato il pubblico con una collezione cerimonia e sposa in un’apertura di stagione sfavillante . Tra rouches di tulle, organza e georgette plissettate appoggiate su bustier ricamatissimi in jais e cristalli si sono susseguite spose romantiche ma sensuali che non rinunciano alla femminilità neanche per il matrimonio.

Un sabba di lusso , creatività preziosa e sensualità che ha incantato il parterre siciliano.

Testimonial scelta per l’evento e per l’uscita finale a fine sfilata la bellissima Principessa Giacinta Ruspoli, grande amica dello stilista e prestigiosa presenza, appartenente ad una delle più blasonate e nobili famiglie europee imparentate con casati importantissimi, finanche l’imperatore Napoleone dimorò a lungo presso i saloni opulenti e maestosi del loro Palazzo romano.

La principessa Ruspoli ha indossato un superbo abito di Anton Giulio Grande da sposa color champagne sensuale e ricamato in cristallo con gonna con balze di tulle in tinta con strascico importante.