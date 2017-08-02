Questa sera il Fortino di Pentimele si veste di Jazz ospitando il concerto Migrants di Nicola Sergio all’interno del Festival Paleariza.

La prima dopo il restauro

E’ la prima per il Fortino all’indomani dell’importante opera di restauro conservativo che ha ridato lustro alle fortificazioni del versante reggino volute da Re Umberto a presidio dello Stretto di Messina e la cui riqualificazione si sta estendendo con forte impulso da parte dell’amministrazione di Giuseppe Falcomatà all’intera collina di Pentimele.

L’assessore alla Valorizzazione del Patrimonio Culturale Irene Calabrò invita i cittadini:

«Grazie alla sinergia con la Città Metropolitana di Reggio Calabria ospitiamo al Fortino Sud un evento del Festival Paleariza, un concerto di piano jazz che a partire dalle 22,30 incanterà l’intera collina di Pentimele. Invito pertanto tutti i cittadini a non perdere questa occasione, e ad approfittare della disponibilità delle servizio navetta che farà la spola dal Serpentone.»

Gli altri eventi e l’apertura al pubblico

Sul Fortino di Pentimele è molto vivo l’interesse dei cittadini circa le sorti che interessano la sua valorizzazione. Continua così l’assessore Calabrò: