Il 2017 anno di ‘ponti’: ecco tutte le date per programmare le vacanze

Il 2017 sarà l’anno dei ‘ponti’: un’occasione da non perdere per tutti coloro che hanno pochi giorni di ferie a disposizione o semplicemente per organizzare un weekend per staccare la spina dallo stress lavorativo durante l’ anno.

E si parte da subito: il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, è venerdì.

Un’ottima opportunità per prolungare per l’intero weekend le ultime tombolate e i banchetti con parenti e amici.

Pasqua, 25 aprile e Primo maggio

Poi, però, ci attende una lunga pausa fino a Pasqua e Pasquetta che, nel prossimo anno, cadono il 16 e il 17 aprile.

Pochi giorni dopo, il 25 aprile (festa della Liberazione) sarà di martedì.

Chi vorrà (e potrà), avrà l’opportunità di fare una vacanza di quattro o cinque giorni, prendendo il venerdì 21 e lunedì 24 di ferie.

Cadrà di lunedì il 1 maggio, festa dei Lavoratori, dando l’opportunità di allungare il weekend di un giorno.

Ottimale la posizione del 2 giugno, un venerdì, che potrebbe essere tra i primi weekend lunghi in spiaggia.

Ferragosto, Ognissanti, Immacolata e Natale

Ferragosto, nel 2017, cadrà di martedì: anche in questo caso basta non lavorare lunedì per fare quattro giorni di vacanza affilati.

E non è finita: anche l’1 novembre, che sarà un mercoledì, garantisce, con due giorni di ferie, cinque giorni di vacanza.

Poi l’8 dicembre, festa dell’Immacolata, venerdì, è perfetto per organizzare un weekend prolungato ai mercatini o dedicarsi ai regali di Natale.

E se quest’anno il 25 dicembre si è celebrato di domenica, lasciando l’amaro in bocca a molti lavoratori, il 2017 sarà salutato con un lungo ponte natalizio.

Natale sarà lunedì, quindi essendo il giorno di Santo Stefano (26 dicembre) martedì, si potrà approfittare di un altro lungo fine settimana.