All'intervallo di Viola-Tortona saranno presentati al pubblico gli atleti nati nel 2005 del Progetto Giovani Calabria, ospiti del Palapentimele

La Viola Reggio Calabria avrà il piacere di ospitare per la gara METEXTRA REGGIO CALABRIA-BERTRAM TORTONA tutti i cestisti impegnati nel “PROGETTO GIOVANI CALABRIA”, riservato a tutti gli atleti nati nel 2005.

Nell’intervallo della partita, gli atleti del Progetto Giovani Calabria saranno presentati al pubblico del Palapentimele. Nel corso della sfilata, giocatori e tecnici indosseranno la divisa di rappresentanza della propria società di appartenenza per testimoniare l’unione e la voglia di coesione di cestisti regionali.

A loro verrà riservato parte del Parterre Laterale, un’occasione unica per poter vedere dal vivo una grande partita di Serie A2, sognando un futuro ricco di successi.

Uff. Stampa Viola Reggio Calabria, 13.1.2018