di Matteo Occhiuto – Una sconfitta amara. La Viola Reggio Calabria torna a cadere in casa, cedendo il passo a Beneacquista Assicurazioni Latina che, oggettivamente, ha meritato di portare a casa i due punti. Anche e soprattutto grazie alla prova di un incontenibile Raymond, a tratti veramente inarrestabile per Chris Roberts e Lorenzo Caroti, messi in grande difficoltà dal mix di tecnica e forza fisica messo sul parquet dall’americano con la canotta numero 42.

Analizzando il ko maturato al PalaCalafiore, terzo fra le mura amiche ed undicesimo complessivo, è impossibile non evidenziare la sofferenza dei ragazzi di Calvani nei tempi supplementari. Nelle tre occasioni in cui Fabi – strepitoso ieri – e compagni si sono trovati a dover giocare ulteriori cinque minuti, la MetExtra non è mai riuscita a far sua la contesa. Sono arrivate, infatti, solo sconfitte contro Tortona, alla primissima uscita in campionato, e due volte Latina.

Un dato che, probabilmente, indica un problema di natura psicologica, dal momento che non sembrano essere emersi, soprattutto nella gara di ieri, sintomi di una insufficiente condizione fisica. Basti pensare ai quattro liberi consecutivi sbagliati da Baldassarre, comunque da non considerare quale capro espiatorio della battuta d’arresto. Calvani che dovrà esser ulteriormente bravo nel lavorare sulla testa dei propri cestisti.

*Foto di Maurizio Polimeni