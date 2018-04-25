Al Circolo Tennis Crucitti di Reggio concluso il 4° Trofeo Medical Center: tutti i vincitori e un doppio di esibizione con due atleti in carrozzina

Si è concluso presso la sede di via Nazionale Pentimele il 4° Trofeo Medical Center organizzato dal Circolo Tennis Crucitti di Reggio Calabria con la presenza di 63 partecipanti al Singolare Maschile 3° categoria, N. 9 partecipanti singolare femminile e N.10 coppie di Doppio Maschile.

Vincitore del 4° Trofeo Medical Center Militano Saverio,testa di serie n.1 del tabellone, classifica 3.2 (CT Gioia ’74) che ha superato in finale Bilardi Giuseppe classifica 3.3 (Palextra Club) con il punteggio di 6-1/6-1.In semifinale si sono qualificati Pistininzi Luca (CT Garden Locri) classifica 3.3 e Privitera Ezio (CT Polimeni ) classifica 3.4.

Gli altri vincitori: tabellone intermedio e femminile

Vincitore del tabellone intermedio di 4° categoria è Tripodi Benito classifica 4.1(CT Polimeni) che ha superato in finale Sarica Andrea Giuseppe classifica 4.2 (CT Crucitti) col punteggio di 6-2/6-2. In semifinale si sono qualificati Pellabruni Luca (CT Crucitti) class 4.2 e Mattocci Giuseppe (CT Polimeni) classifica 4.1.

Vincitore del singolare femminile Sarica Annalisa classifica 3.4 (CT Crucitti) battendo in finale Orlando Noemi classifica 4.1 ( CT Garden Locri ) col punteggio di 6-2/6-4.

Il doppio maschile ha visto prevalere l’affiatata coppia Faraone Antonino – Patanè Luca ( rispettivamente TC Pharaon classifica 3.2 e CT polimeni classifica 3.3) sulla coppia Maio nino – Picone Cristian ( entrambi CT Polimeni rispettivamente classifca 3.2 e 3.3 ) col punteggio 6-1/6-2.

Esibizione con atleti in carrozzina e premiazione

Alla presenza di un numeroso pubblico,prima della premiazione, si è svolta un’esibizione di doppio con 2 atleti in carrozzina ( Nostro Pasquale e Sergi Claudio) in coppia con i finalisti del Singolare Maschile, con il risultato di misura 7-5 per la coppia Bilardi-Sergi su Militiano-Nostro.

Alla premiazione conclusiva, il Maestro Demetrio Crucitti ha ringraziato tutti i partecipanti per la loro presenza,ad Andrea Sarica come collaboratore del Torneo,al Giudice Arbitro Antonino Versi e ha dato appuntamento alla prossima edizione.