50 anni del Movimento Cristiano dei Lavoratori, Versace: 'Solidarietà e formazione valori straordinari'

"Tanti auguri al Movimento Cristiano dei Lavoratori e a tutti coloro che quotidianamente ne portano avanti i valori sul nostro territorio, mettendosi al servizio della nostra comunità ed in particolare dei più deboli".

E' quanto afferma il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace prendendo parte alle celebrazioni dei 50 anni del Movimento Cristiano Sociale di Reggio Calabria tenutesi quest'oggi presso la nuova sede di Catona.

"L'attività sindacale e formativa del Movimento è certamente uno straordinario valore aggiunto per il nostro territorio - ha aggiunto il sindaco facente funzioni - solidarietà, sussidiarietà, formazione sono valori fondanti per la crescita del territorio ed in questo senso vorrei rivolgere un sincero plauso a tutti coloro che fanno dell'attività di sostegno ai lavoratori una vera e propria missione".