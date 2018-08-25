“Tutto iniziò così, davanti ad una macchina per gelato: oggi come allora mi emoziono nel vedere trasformare un semplice liquido in cristalli di felicità”. Sono queste le parole di Vincenzo Pennestrì, proprietario della nota gelateria reggina ‘Sottozero‘.

Un concentrato di storia ed innovazione che per i cittadini è divenuto anche sinonimo di qualità e ricercatezza, si perché alla base di ogni prodotto Sottozero vi è un attento studio delle materie prime, così come dei processi di produzione.

“Nasciamo nel ’74 – racconta Vincenzo Pennestrì – come gelateria pura. Mio padre è stato infatti un fautore del gelato artigianale anche d’inverno. Molte gelaterie di Reggio Calabria da ottobre in poi mettevano da parte il gelato credendo non fosse più indicato”.

Dal 1974 al punto vendita di via Marina

Da qui l’idea di ampliarsi e dar modo ai clienti di trovare in un unico posto tutto ciò che è possibile desiderare. “Il punto vendita in via marina nasce nel ’92, ed immediatamente capisco che la gelateria non può bastare, così arrivano il servizio di pasticceria, catering e aperitivi, per coprire l’arco di tutta la giornata, dalla prima colazione ai pasti in tarda serata”.

Che Sottozero non sia solamente gelato è ormai noto a tutti, frequentatori assidui e non. Però la punta di diamante rimane sempre lui, il fedele compagno delle nostre estati e perché no, anche dei nostri inverni. É infatti risaputo che per trovare un buon gelato a Reggio Calabria non è necessario aspettare la bella stagione.

Cinquanta gusti, otto vegan, niente OGM

Se siete alla ricerca di alcuni buoni motivi per scegliere la Cremeria Sottozero, oltre la sua storia e l’alta qualità dei servizi offerti, basta pensare ai 50 gusti di gelato di cui 8 vegan!

Assolutamente banditi gli OGM, i grassi idrogenati, gli additivi, i coloranti e miscele preconfezionate e/o surgelate per dar vita ai vostri dolci preferiti che vi accompagnano da quasi 45 anni.