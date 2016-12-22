Dopo 55 anni chiuso l’ultimo cantiere della Sa-Rc: ‘Parola mantenuta. Sarà prima smart road europea’

Dopo 55 anni smantellato l'ultimo cantiere e aperta la Galleria Larìa: l'autostrada diventa A2 Autostrada del Mediterraneo e punta a diventare la prima smart road europea

Fine di una telenovela durata ben 55 anni. Si sono chiusi oggi i lavori dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria, con lo smantellamento dell’ultimo cantiere e l’apertura al traffico della Galleria Larìa, in provincia di Cosenza. Per inaugurarla, il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio e il presidente di Anas Vittorio Armani hanno viaggiato con un gruppo di giornalisti a bordo di un pullman sull’intero tracciato, tutto percorribile ora su tre e due corsie per senso di marcia con standard autostradali, per arrivare a Villa San Giovanni dove erano attesi del premier Paolo Gentiloni insime al quale hanno presentato il completamento della nuova autostrada.

Le parole del premier Gentiloni

Il premier Gentiloni, dopo aver ringraziato Renzi per la tenacia mostrata, ha dichiarato. ‘Dichiariamo guerra a un luogo comune forte di questo paese, quello della Salerno Reggio Calabria, e lo facciamo con sobrietà. Abbiamo mantenuto la parola di un impegno che avevamo preso: l’abbiamo preso di fronte a tutti gli italiani e addirittura di fronte a mezzo mondo. Averlo mantenuto è merito di maestranze, lavoratori, tecnici’.

Il presidente di Anas, Armani, è entrato nel dettaglio della nuova autostrada che cambierà nome e numero, diventando ‘A2-Autostrada del Mediterraneo’. ‘Vogliamo diventi da simbolo negativo di eterna incompiuta d’Italia a esempio positivo di una grande autostrada moderna ed efficiente. Oggi consegniamo, con più di un anno di anticipo, un’opera insieme al suo piano di manutenzione volto a conservare e implementare ulteriormente gli standard di comfort e sicurezza e a un piano di investimenti già in corso per trasformarla nella prima smart road europea’.

Il ministro Delrio: un obiettivo raggiunto

Il ministro Del Rio ha parlato di simbolo di un Mezzogiorno onesto e pulito e di un obiettivo raggiunto, ‘Da dedicare al sacrificio di tutte le persone che hanno perso la vita nei cantieri per rendere questa autostrada moderna e normale. Da oggi attraversare questa strada non sarà più un incubo, come accaduto in questi 40 anni’, ha concluso Del Rio.