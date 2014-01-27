56esimi Grammi Awards: gli Oscar della Musica

di Alessandro Sica – Si sono da poche ore conclusi i 56esimi Grammy Awards. Edizione dei premi statunitensi per i risultati conseguiti nell’industria musicale. La sintesi è che gli ‘spaziali’ Daft Punk ritornano a trionfare aggiudicandosi alcuni tra i più importanti Grammy Awards.

Il duo francese si è aggiudicato premi per l’album dell’anno, “Random Access Memories”.Record dell’anno per la hit “Get Lucky”, ha vinto come Best Pop Duo e Best Dance-Electronic album. E “Random Access Memories” ha vinto anche come album meglio ideato. Guy-Manuel de Homem-Christo e Thomas Bangalter salgono sul palco dello ‘Staples Center’ di Los Angeles per ritirare i ‘Gremmy’ con caschi futuristici e mandano letteralmente in delirio fan e pubblico.

Nelle altre categorie, Macklemore e Ryan Lewis hanno vinto come migliori nuovi artisti, miglior Rap Album (“The Heist”), miglior canzone Rap con “Thrift Shop” e miglior Rap Performance. Si conferma una grande rivelazione la giovanissima Lorde, 17 anni, neozelandese, che si è aggiudicata due Grammy, canzone dell’anno e miglior Pop Solo Performance, entrambi per “Royals”.Premi anche a Jay Z e Justin Timberlake, Imagine Dragons, Kacey Musgraves e Led Zeppelin.

A Paul McCartney è andato il premio per il miglior pezzo rock con “Cut me some slack”. E nella lista dei vincitori le immancabili e già premiatissime star, si aggiudica la categoria miglior R&B Album Alicia Keys per “Girl on fire” e come miglior Urban Contemporary Rihanna con “Unapologetic”.