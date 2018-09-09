Sarà Victoria Cosentino, una piccola e vivacissima andreolese, a rappresentare la Calabria alla 61^ edizione dello Zecchino d’Oro che andrà in onda dal prossimo novembre, tutti i sabati, su Rai 1.

Victoria Cosentino, unica calabrese, uno scricciolo di 6 anni, grinta da vendere e sorriso smagliante, farà parte della squadra dei 16 solisti provenienti da tutta Italia, che parteciperanno allo storico programma canoro di Rai 1 dedicato ai piccoli talenti, che anche quest’anno vedrà la direzione artistica di Carlo Conti.

La musica in famiglia: il papà Christian e Una Voce per lo Jonio

La piccola Victoria ha respirato la musica sin dalla più tenera età. Il suo papà Christian, diplomato in canto e direzione Corale, è il direttore artistico del fortunato festival “Una Voce per lo Jonio” e della Music School di Sant’Andrea Jonio (CZ) e Gioia Tauro (RC). Una bella soddisfazione ed un motivo di orgoglio per il papà che ha coltivato il talento musicale della piccola, ma anche per l’intera comunità andreolese che a novembre farà il tifo per lei.

Lo Zecchino d’Oro giunge alla 61ª edizione e sono in totale 16 i piccoli protagonisti, provenienti da 11 diverse regioni d’Italia, che interpreteranno le 12 canzoni in gara e daranno voce al progetto annuale di solidarietà firmato da Antoniano.

A partire dal 10 novembre, per quattro sabati consecutivi, andrà in onda il 61° Zecchino d’Oro, trasmesso in diretta su Rai uno dallo studio tv dell’Antoniano di Bologna e sarà seguito dallo speciale in prima serata del 7 dicembre condotto da Carlo Conti.

I 16 piccoli interpreti della 61ª edizione

Dopo la selezione finale, avvenuta il 31 agosto all’Antoniano, a termine del tour delle Selezioni Nazionali che ha toccato da febbraio ad agosto oltre 30 piazze italiane, ecco i nomi dei piccoli interpreti:

Mia Bondì, 5 anni, di Roma, Lazio

Gregorio Cattaneo Della Volta, 9 anni, di Genova, Liguria

Elena Ciocoi, 10 anni, di Marghera (VE), Veneto

Victoria Cosentino, 6 anni, di Sant’Andrea (CZ), Calabria

Alina Angela Cossu, 9 anni, di Sassari, Sardegna

Angelica Gobbo, 7 anni, di Este (PD), Veneto

Alessandro Lorefice, 10 anni, di Scicli (RG), Sicilia

Davide Matteucci, 9 anni, di Palermo, Sicilia

Giulia Murrai, 9 anni, di Cabiate (CO), Lombardia

Alyssia Palombo, 8 anni, di Assisi (PG), Umbria

Mario Antonio Pascale, 5 anni, di Potenza, Basilicata

Lorenzo Pennacchio, 5 anni, di Giugliano in Campania (NA), Campania

Letizia Pisu, 8 anni, di Sinnai (CA), Sardegna

Isabel Tangerini, 8 anni, di Reno Centese (FE), Emilia Romagna

Maksym Zhukovskyy, 6 anni, di Cerveteri (RM), Lazio

Simone Zichi, 10 anni, di Orani (NU), Sardegna

Con i 16 solisti della 61ª edizione sale a 1.018 il numero di bambini che hanno partecipato come interpreti dalla prima edizione dello Zecchino d’Oro dal 1959 ad oggi.