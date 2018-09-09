61^ edizione dello Zecchino d’Oro, in squadra anche una piccola calabrese
La piccola andreolese di 6 anni rappresenterà la Calabria tra i 16 solisti della 61ª edizione dello storico programma di Rai 1
09 Settembre 2018 - 11:01 | di Vincenzo Comi
Sarà Victoria Cosentino, una piccola e vivacissima andreolese, a rappresentare la Calabria alla 61^ edizione dello Zecchino d’Oro che andrà in onda dal prossimo novembre, tutti i sabati, su Rai 1.
Victoria Cosentino, unica calabrese, uno scricciolo di 6 anni, grinta da vendere e sorriso smagliante, farà parte della squadra dei 16 solisti provenienti da tutta Italia, che parteciperanno allo storico programma canoro di Rai 1 dedicato ai piccoli talenti, che anche quest’anno vedrà la direzione artistica di Carlo Conti.
La musica in famiglia: il papà Christian e Una Voce per lo Jonio
La piccola Victoria ha respirato la musica sin dalla più tenera età. Il suo papà Christian, diplomato in canto e direzione Corale, è il direttore artistico del fortunato festival “Una Voce per lo Jonio” e della Music School di Sant’Andrea Jonio (CZ) e Gioia Tauro (RC). Una bella soddisfazione ed un motivo di orgoglio per il papà che ha coltivato il talento musicale della piccola, ma anche per l’intera comunità andreolese che a novembre farà il tifo per lei.
Lo Zecchino d’Oro giunge alla 61ª edizione e sono in totale 16 i piccoli protagonisti, provenienti da 11 diverse regioni d’Italia, che interpreteranno le 12 canzoni in gara e daranno voce al progetto annuale di solidarietà firmato da Antoniano.
A partire dal 10 novembre, per quattro sabati consecutivi, andrà in onda il 61° Zecchino d’Oro, trasmesso in diretta su Rai uno dallo studio tv dell’Antoniano di Bologna e sarà seguito dallo speciale in prima serata del 7 dicembre condotto da Carlo Conti.
I 16 piccoli interpreti della 61ª edizione
Dopo la selezione finale, avvenuta il 31 agosto all’Antoniano, a termine del tour delle Selezioni Nazionali che ha toccato da febbraio ad agosto oltre 30 piazze italiane, ecco i nomi dei piccoli interpreti:
- Mia Bondì, 5 anni, di Roma, Lazio
- Gregorio Cattaneo Della Volta, 9 anni, di Genova, Liguria
- Elena Ciocoi, 10 anni, di Marghera (VE), Veneto
- Victoria Cosentino, 6 anni, di Sant’Andrea (CZ), Calabria
- Alina Angela Cossu, 9 anni, di Sassari, Sardegna
- Angelica Gobbo, 7 anni, di Este (PD), Veneto
- Alessandro Lorefice, 10 anni, di Scicli (RG), Sicilia
- Davide Matteucci, 9 anni, di Palermo, Sicilia
- Giulia Murrai, 9 anni, di Cabiate (CO), Lombardia
- Alyssia Palombo, 8 anni, di Assisi (PG), Umbria
- Mario Antonio Pascale, 5 anni, di Potenza, Basilicata
- Lorenzo Pennacchio, 5 anni, di Giugliano in Campania (NA), Campania
- Letizia Pisu, 8 anni, di Sinnai (CA), Sardegna
- Isabel Tangerini, 8 anni, di Reno Centese (FE), Emilia Romagna
- Maksym Zhukovskyy, 6 anni, di Cerveteri (RM), Lazio
- Simone Zichi, 10 anni, di Orani (NU), Sardegna
Con i 16 solisti della 61ª edizione sale a 1.018 il numero di bambini che hanno partecipato come interpreti dalla prima edizione dello Zecchino d’Oro dal 1959 ad oggi.
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