90 anni di strada insieme. L’ACI RC festeggia la sua fondazione
Novant'anni di storia e di servizi agli automobilisti: il 5 dicembre conferenza stampa all'Aci di via De Nava con i vertici locali e nazionali
30 Novembre 2016 - 10:45 | di Vincenzo Comi
Per il suo 90esimo compleanno l’Automobile Club di Reggio Calabria istituito nel 1926 da un gruppo di imprenditori, sportivi e professionisti, organizza una conferenza stampa il 5 Dicembre alle ore 11 presso l’Aci in Via De Nava n. 43 per festeggiare un traguardo importante dell’Ente che, negli anni, ha tracciato un percorso che riserverà sicuramente ulteriori pagine importanti per i numerosi soci dell’Aci e per tutti coloro che utilizzano i servizi e le consulenze offerti dall’Automobile club alla città di ed al territorio.
All’incontro prenderanno parte i vertici locali e nazionali dell’Automobile Club, istituzioni civili e religiose, cittadini.
“L’auspicio è che il nostro Ente continui a crescere nella qualità e nei servizi agli automobilisti della provincia, nella difesa dei suoi soci e non soci, con particolare attenzione agli utenti della strada perché l’educazione stradale deve continuare ad essere il primo traguardo da raggiungere – afferma il presidente Automobile Club Rc avvocato Santo Alfonso Martorano – Novant’anni di storia, di lavoro sinergico ed intensa attività al servizio dei cittadini. Questo è un compleanno significativo: un lungo cammino da valorizzare e guardare con orgoglio e rispetto, ma anche un punto di partenza per scrivere altre esperienze e momenti associativi nel futuro”.
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