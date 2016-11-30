90 anni di strada insieme. L’ACI RC festeggia la sua fondazione

Novant'anni di storia e di servizi agli automobilisti: il 5 dicembre conferenza stampa all'Aci di via De Nava con i vertici locali e nazionali

Per il suo 90esimo compleanno l’Automobile Club di Reggio Calabria istituito nel 1926 da un gruppo di imprenditori, sportivi e professionisti, organizza una conferenza stampa il 5 Dicembre alle ore 11 presso l’Aci in Via De Nava n. 43 per festeggiare un traguardo importante dell’Ente che, negli anni, ha tracciato un percorso che riserverà sicuramente ulteriori pagine importanti per i numerosi soci dell’Aci e per tutti coloro che utilizzano i servizi e le consulenze offerti dall’Automobile club alla città di ed al territorio.

All’incontro prenderanno parte i vertici locali e nazionali dell’Automobile Club, istituzioni civili e religiose, cittadini.