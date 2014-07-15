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A cena con i Mattanza. Ricchi, dai Bronzi ad oggi.

Il 16 luglio i Mattanza vi aspettano a cena all'Accademia Ristorante Gourmet di Lazzaro, con un menu di prodotti calabresi e musica dal vivo

15 Luglio 2014 - 18:09 | di Redazione

DOMANI 16 LUGLIO A PARTIRE DALLE ORE 21 I MATTANZA VI ASPETTANO A CENA A L’ACCADEMIA RISTORANTE GOURMET DI LAZZARO (RC) …ALLO SPETTACOLO CI PENSIAMO NOI!!COSTO CENA: 30€ a personaPRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:Tel: 0965 714132 – Mail: info@laccademia.it ****************ANTIPASTOTortino di Patata Aspromontana avvolto da Polipo verace sfogliato su fonduta di Caciocavallo di Ciminà****************PRIMO PIATTOCarnaroli di Sibari con Pescatrice, brunoise di Zucchine,  Zucca gialla e Tartufo silano****************SECONDO PIATTOPesce Spada dello Stretto e Pecorino piccante con Gamberoni aromatizzati al Pistacchio, Sesami sgusciati e Riso soffiato ai Lamponi ****************DESSERTCrema chantilly al cioccolato bianco e Bergamotto con croccanti al cioccolato nero e frutti di bosco****************BEVERAGE- Greco bianco ’13 Cirò d.o.c. – Cantine Santa Venere – Calabria  COSTO CENA: 30€ a personaPRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:Tel: 0965 714132 – Mail: info@laccademia.it

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