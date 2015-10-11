A Cosenza l’Ordine dei Farmacisti promuove l’Innovazione

Nasce Farmacontest Cosenza, il primo concorso di idee innovative per il mondo della farmacia nel nostro territorio.

L’obiettivo del concorso per la professione di farmacista

L’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Cosenza ha deciso di promuovere,

supportare e premiare i progetti innovativi presentati dai propri iscritti nell’ambito

della Pharmaceutical Care e del settore sanitario e farmaceutico.

L’obiettivo è valorizzare le competenze del farmacista reinventandone la

professione. In un contesto lavorativo che cambia velocemente, la professione si

trasforma per affermarsi e creare occupazione, valorizzando il bagaglio culturale

acquisito durante il percorso di studi e all’interno della farmacia, pubblica e privata,

dell’industria e della filiera del farmaco, e aprendosi a nuovi scenari economici e

imprenditoriali.

Il 20 Ottobre prenderà il via la Tappa Formativa del Concorso, 5 incontri voluti per

fornire ai colleghi gli strumenti di base utili a promuovere e stimolare nuovi progetti

da realizzare singolarmente o in team, qualora fosse necessario affiancare al

farmacista altre competenze professionali.

I partner e la collaborazione con Federfarma Cosenza

Questo percorso, fortemente voluto dall’Ordine dei Farmacisti di Cosenza, in

collaborazione con Federfarma Cosenza, nasce grazie alla disponibilità di partners

quali il Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione

dell’Università della Calabria, il Dipartimento Farmaceutico Ospedale Territorio

dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, il TechNest, l’incubatore dell’Università

della Calabria, il Goodwill, la città delle idee, il Talent Garden Cosenza e l’Istituto per

la Tecnologia delle Membrane del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Rende.

Per far si che il sogno diventi realtà, la Commissione di valutazione premierà due

progetti che si distingueranno per innovazione, utilità e fattibilità, assegnando al

primo classificato un premio in denaro di 3000€ ed un anno di pre‐incubazione

presso il Technest, e al secondo classificato 2000€ e sei mesi di co‐working presso il

TalentGarden Cosenza.

Per saperne di più vi invitiamo a visitare il sito www.farmacontest.it dove troverete il

bando, il regolamento e tutte le informazioni necessarie per iscrivervi sia alla tappa

formativa che al concorso tramite la piattaforma I‐level, ed a seguirci sui profili

Facebook e Twitter di Farmacontest Cosenza.

E tu cosa stai aspettando? Valorizza le tue competenze, Reinventa la professione!