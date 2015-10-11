A Cosenza l’Ordine dei Farmacisti promuove l’Innovazione
Nasce Farmacontest, il primo concorso di idee innovative per la farmacia: dal 20 ottobre cinque incontri formativi promossi dall'Ordine dei Farmacisti di Cosenza
11 Ottobre 2015 - 16:28 | di Federica Geria
two pharmacist chemist women working in pharmacy drugstore
Nasce Farmacontest Cosenza, il primo concorso di idee innovative per il mondo della farmacia nel nostro territorio.
L’obiettivo del concorso per la professione di farmacista
L’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Cosenza ha deciso di promuovere,
supportare e premiare i progetti innovativi presentati dai propri iscritti nell’ambito
della Pharmaceutical Care e del settore sanitario e farmaceutico.
L’obiettivo è valorizzare le competenze del farmacista reinventandone la
professione. In un contesto lavorativo che cambia velocemente, la professione si
trasforma per affermarsi e creare occupazione, valorizzando il bagaglio culturale
acquisito durante il percorso di studi e all’interno della farmacia, pubblica e privata,
dell’industria e della filiera del farmaco, e aprendosi a nuovi scenari economici e
imprenditoriali.
Il 20 Ottobre prenderà il via la Tappa Formativa del Concorso, 5 incontri voluti per
fornire ai colleghi gli strumenti di base utili a promuovere e stimolare nuovi progetti
da realizzare singolarmente o in team, qualora fosse necessario affiancare al
farmacista altre competenze professionali.
I partner e la collaborazione con Federfarma Cosenza
Questo percorso, fortemente voluto dall’Ordine dei Farmacisti di Cosenza, in
collaborazione con Federfarma Cosenza, nasce grazie alla disponibilità di partners
quali il Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione
dell’Università della Calabria, il Dipartimento Farmaceutico Ospedale Territorio
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, il TechNest, l’incubatore dell’Università
della Calabria, il Goodwill, la città delle idee, il Talent Garden Cosenza e l’Istituto per
la Tecnologia delle Membrane del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Rende.
Per far si che il sogno diventi realtà, la Commissione di valutazione premierà due
progetti che si distingueranno per innovazione, utilità e fattibilità, assegnando al
primo classificato un premio in denaro di 3000€ ed un anno di pre‐incubazione
presso il Technest, e al secondo classificato 2000€ e sei mesi di co‐working presso il
TalentGarden Cosenza.
Per saperne di più vi invitiamo a visitare il sito www.farmacontest.it dove troverete il
bando, il regolamento e tutte le informazioni necessarie per iscrivervi sia alla tappa
formativa che al concorso tramite la piattaforma I‐level, ed a seguirci sui profili
Facebook e Twitter di Farmacontest Cosenza.
E tu cosa stai aspettando? Valorizza le tue competenze, Reinventa la professione!
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