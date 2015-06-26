A Milano grande successo per il ‘Nuvola Special Event’ del brand Stewart

di Daniela Bonanno Conti – Grande successo al The Brian & Barry Building esclusiva location nel centro di Milano, per la serata “Nuvola Special Event”. Per l’occasione si sono festeggiati i 40 anni di un’azienda storica del Made in Italy ed è stata presentata la nuova linea di giubbotti in pelle “Nuvola”, studiati per ogni occasione e realizzati per ogni stagione. Partner della serata Locman, brand di orologi, con cui Stewart ha ideato e realizzato un orologio in serie limitata proprio per festeggiare i 40 anni dell’azienda e Borile, brand di motociclette made in Italy con cui Stewart sta stringendo una collaborazione relativa alla linea bikers. Per i suoi 40 anni Stewart ha organizzato la possibilità, per tutti coloro che vogliono tentare la fortuna, di vincere uno dei nuovi giubbotti, c’è tempo fino al 20 luglio. Non resta che registrarsi sul sito Stewart (www.stewart.it), ritirare un’apposita chiave, recarsi presso il punto vendita Brian and Barry Building, via Durini, 28 a Milano provando ad aprire una delle teche contenenti i giubbotti in palio. Vittorio Piani, Presidente di Stewart ha commentato: “La pelle non passa mai di moda, è un must in ogni guardaroba e il made in Italy è maestro in questa arte antica legata a tradizioni che si tramandano da generazioni. Noi continuiamo a scegliere l’Italia, non delocalizziamo e portiamo avanti con orgoglio un marchio di alta qualità”.

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