A Porto Bolaro la ‘Notte dei Saldi’

Sabato 2 luglio iniziano i saldi di fine stagione e il Centro di Reggio Calabria si animerà fino all’1:00 di notte grazie ad eventi, animazione, torneo di calcetto e ovviamente le attese promozioni dei punti vendita.

Ma non finisce qui, come il resto dell’Italia, anche Porto Bolaro si stringerà intorno alla Nazionale italiana, pronta per la prova dei quarti di finale: per tutti gli appassionati di calcio, e non solo, si potrà assistere alla partita Italia-Germania di EURO 2016 presso il maxischermo allestito nell’area eventi esterna affacciata sullo stretto e tifare insieme al super ospite della serata, Biagio Izzo.

Dalle ore 20:30 inizierà la diretta, animata e commentata dal simpaticissimo comico napoletano, che al termine della partita proporrà il suo spettacolo, per una serata davvero da non perdere.

Animazioni per i più piccoli, tante occasioni di acquisto e un maxischermo per seguire Italia- Germania: tante passioni, ma un unico luogo dove viverle a pieno.

Gli appuntamenti dell’estate e la settimana dei bambini

Gli appuntamenti estivi non si fermano alla serata di sabato, ma continueranno durante i mesi di luglio e agosto permettendo a grandi e piccoli di trascorrere momenti all’insegna del divertimento e dello stare bene.

Inoltre, fino a domenica 3 luglio nel parcheggio esterno del Centro, una settimana dedicata ai bambini con attività sportive polivalenti e torneo di calcetto nei campetti allestiti e gestiti in collaborazione con il Circolo Tennis Crucitti.

Il centro commerciale Porto Bolaro

Porto Bolaro Shopping Center, il centro commerciale di Reggio Calabria.

Centro Commerciale Porto Bolaro a Reggio Calabria. Aperto nel 2009, si sviluppa su 2 livelli. Oltre a un Ipermercato a marchio Carrefour, presenta una galleria con 50 negozi per tutte le esigenze tra cui le medie e grandi superfici Media World, Piazza Italia e Tata Italia.

Per ulteriori informazioni

Uffici di Direzione Tel. 0965.675997

Centro Commerciale Porto Bolaro www.portobolaro.it

Via Nazionale San Leo, S.S. 106 Uscita San Leo, Reggio Calabria