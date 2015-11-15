Si terrà oggi domenica 15 novembre dalle ore 17.30 a Villa del Cavaliere un evento dedicato al mondo degli sposi . Nasce dalla collaborazione degli organizzatori della fiera wedding expo in collaborazione con Villa del Cavaliere l’idea di voler proporre una selezione dei partner appartenenti al settore del wedding. Si vuole creare un evento che possa mettere in contatto i partner con gli sposi ma soprattutto dare la possibilità a quest’ultimi di concepire il matrimonio e tutta l’organizzazione come un evento personalizzato; riuscire a creare un feeling tra sposi e partner, ovvero come nascono le idee a chi deve poi realizzare il matrimonio. Si avrà modo di conoscere chi spiegherà come e perché improntare una lista nozze,chi consigliera’ la coppia nel design della casa, chi si occuperà della bellezza delle spose, chi si occuperà delle musiche della cerimonia, chi allestirà la sala è la chiesa . Avremo anche gli atelier di abiti da sposa, sposo e cerimonia che spiegheranno lo stile degli abiti e le tendenze.

L’evento si concluderà con una sfilata ovvero modelle e modelli vestiti con abiti da sposa, sposo e cerimonia che simuleranno di essere i protagonisti di un ricevimento tipo.