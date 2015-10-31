Abita ,Cantina Tramontana e AEG insieme per lo show cooking dello chef Giancarlo Schettini

Cucine Scic, tecnologia AEG e vini di Cantina Tramontana: nello showroom Abita Arredamento lo chef Giancarlo Schettini ha mostrato le nuove tecniche di cottura

-di Laura Maria Tavella. Uno show cooking dal gusto innovativo, quello organizzato ieri 30 ottobre, nello showroom Abita Arredamento, per presentare la classe dell’ormai noto marchio di cucine Scic, da sempre sinonimo di un prodotto raffinato, elegante.

Lo show cooking di AEG, tenuto dallo chef Giancarlo Schettini, della Electrolux Academy ha visto anche la partecipazione della Cantina Tramontana, con la degustazione dei vini delle nostre terre, in una location, quella di Abita Arredamento, in grado di coniugare perfettamente l’intento di presentare un prodotto innovativo e, al contempo, intrattenere gli ospiti.

Un’occasione nuova, quello dello show cooking, per creare una diversa esperienza di team building, attraverso la dimostrazione di un nuovo prodotto.

La presentazione del nuovo sistema di cottura combinato tra sottovuoto e vapore, dunque, ha permesso al noto chef di esibirsi in uno show cooking illustrativo delle nuove tecniche sperimentate nei prodotti del programma Mediterraneum di Scic cucine, in uno spazio adattabile ai gusti e alle esigenze più disparate, da definire attraverso una modularità flessibile e una gamma di materiali, colori, finiture, legni e combinazioni.