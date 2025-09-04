L’Academy Ivan Castiglia inaugura la nuova stagione con l’Open Day
Alla due giorni saranno presenti anche i tecnici del settore giovanile dell’Inter
04 Settembre 2025 - 10:57 | Redazione
Riparte la stagione sportiva per l’Academy Ivan Castiglia, che apre le porte a bambini e ragazzi con due giornate dedicate all’Open Day. Un’occasione per conoscere da vicino la realtà calcistica e vivere momenti di sport e condivisione.
Il programma prevede due appuntamenti:
- Venerdì 5 settembre, alle ore 17:45, presso il Pianeta Sport (Apan). In campo le categorie:
- Piccoli Amici (nati nel 2019/2020/2021)
- Primi Calci (nati nel 2017/2018)
- Sabato 6 settembre, alle ore 16:45, presso il campo di Croce Valanidi. In programma:
- Pulcini (nati nel 2015/2016)
- Esordienti (nati nel 2013/2014)
L’evento avrà un valore aggiunto: alla due giorni saranno presenti anche i tecnici del settore giovanile dell’Inter, che seguiranno da vicino i giovani calciatori, portando esperienza e competenza.
L’Open Day rappresenta dunque un’opportunità per i piccoli atleti di avvicinarsi al calcio in un contesto formativo e per le famiglie di conoscere la proposta sportiva dell’Academy Ivan Castiglia.