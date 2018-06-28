L’estate 2018 dell’Acanto Beach Club è pronta a partire. Sabato 30 giugno grande inaugurazione dello stabilimento balneare situato a Melito di Porto Salvo, ospite la dj internazionale Carolina Martinez. Giovane portoghese, la Martinez suonerà nei migliori locali d’Europa prima di sbarcare in riva allo Stretto.

“Abbiamo scelto un ospite importante per aprire la stagione nel migliore dei modi. Speriamo in un estate 2018 ancor più di successo rispetto allo scorso anno, rimaniamo fedeli al nostro progetto e le nostre idee pur con la costante voglia di crescere e migliorarci”, rivela Alessandro Leone ai microfoni di Citynow.

Per il grande opening in programma sabato 30 giugno, il pre-serata latino sarà a cura di Progetto Salsa ed Etoile Dance, i dj Enzo Romeo e Claudio Polimeni con voice Doc Condello. Ad organizzare l’inaugurazione lo staff di Acanto Beach Club, in collaborazione con Insomnia, PJ, e Share Rc. Effetti speciali curati dalla ‘Visual Show’.