Acanto Beach Club, Siete pronti per lo schiumaparty?

Dopo il grande successo dell’inaugurazione di sabato 24 giugno, con special guest Georgia Mos, che ha dato ufficialmente il via all’estate targata “Acanto Beach Club”, adesso è arrivato il momento di vivere anche di giorno la splendida location di Melito Porto Salvo. L’appuntamento è per oggi 9 luglio, per un evento che divertirà gli amici dell’Acanto, lo Schiumaparty! Un evento spassoso che vede un potente e voluminoso getto di schiuma (acqua + sapone) lanciato sopra di voi, attraverso uno o più cannoni specifici, che va quindi ad investire tutti i partecipanti che si ritroveranno nel giro di poco tempo sommersi fino al collo da una densa coltre di schiuma e bollicine. Unico consiglio? Presentatevi solo in costume da bagno. Si può anche andare vestiti basta tenere presente che gli abiti si bagneranno, quindi meglio non indossare capi d’alta moda. Per vivere lo schiumaparty al meglio si possono anche indossare, cuffia, occhiali e respiratore a tubo da immersione. Bar con cocktail, gelati e spuntini leggeri, ombrelloni, lettini e sedie sdraio a disposizione, docce e spogliatoi, ogni tipo di confort aspetta solo voi. All’Acanto è tutto pronto per la stagione estiva 2017. Anche quest’anno il lido ha voglia di replicare il successo dello scorso anno. Acanto Beach Club nasce “dal desiderio e dalla volontà di mantenere alto il livello di tutto quello che facciamo e pensiamo, è rivolta ad un pubblico esigente, che ha voglia di vivere esperienze sensoriali stimolanti, con il gusto, il desiderio ed il piacere di trovarsi in un ambiente unico”

Vi aspettiamo oggi sul Lungomare dei Mille, 136 a Melito di Porto Salvo per il primo Schiumaparty!