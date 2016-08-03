Acanto, un successo l’evento con la Top Dj Juicy M: ‘Serata indimenticabile’

La scorsa settimana Acanto ha ospitato la dj numero uno al mondo del 2016, Juicy M. La serata-evento si è consumata nel migliore dei modi, con piena soddisfazione del pubblico presente e della proprietà della struttura. ‘Abbiamo scritto un piccolo pezzo di storia. Juicy è rimasta stupita dall’accoglienza ricevuta. Ci ha ringraziato per l’organizzazione, la situazione trovata, gli impianti audio e i giochi pirotecnici. Io, come tutti coloro erano qui ad ascoltarla, non potevamo sperare in una serata migliore’, dichiara Alessandro Leone, proprietario di Acanto ai microfoni di City Now.

Mesi di trattative per riuscire a portare Juicy M in Calabria, ‘strapparla’ alla concorrenza di diversi club, tra i quali alcuni di Taormina. ‘Ma ne è valsa la pena -assicura Leone- ha fatto impazzire la pista, Melito Porto Salvo per una sera è stata la capitale dance, la gente è rimasta a ballare sino all’alba sulle note della dj numero 1 al mondo. Per noi tutto questo è motivo di immenso orgoglio’.

Difficile alzare l’asticella dopo un evento del genere, Acanto però non vuole accontentarsi e pensa già al 2017. ‘Dopo Juicy, siamo ‘costretti’ ad ospitare un altro dj tra i migliori al mondo. Non sarà facile ma ci proveremo, abbiamo intenzione di organizzare simili eventi anche per la prossima stagione. Intanto -evidenzia Leone- dobbiamo chiudere al meglio questa estate 2016′