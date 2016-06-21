Estate 2016, Acanto Beach è pronto: ‘Eventi e ospiti internazionali, sarà una stagione indimenticabile’

Acanto Beach è pronto ad accendere i motori. Oramai punto di riferimento di tutti i giovani sparsi tra Reggio Calabria e la provincia, ha fatto della serata-evento del 14 agosto un appuntamento irrinunciabile per migliaia di ragazzi. L’estate 2016 è appena iniziata, sono tante le novità che riguardano l’Acanto Beach.

“Abbiamo voglia di rilanciarci e riscattarci dopo la difficile estate 2015. Tra ritardi, problemi burocratici e il clima non sempre ideale, vogliamo dimenticare la scorsa stagione e viverne una indimenticabile”, dichiara Alessandro Leone ai microfoni di City Now.

Gli eventi in programma

Proprietario di Acanto Beach assieme alle sorelle Dominella e Caterina, Alessandro Leone svela le novità che animeranno la stagioe dello stabilimento di Melito di Porto Salvo: “Domenica 19 giugno ci sarà il primo evento, con animazione e balli di gruppo. L’inaugurazione avverrà sabato 25 giugno, a giorni ufficializzeremo il dj internazionale che parteciperà all’evento. Il nome -sorride Leone-preferisco non farlo per scaramanzia”.

Ospiti di rilievo e numerosi eventi a tema, queste le idee alla base del nuovo progetto di Acanto. “Il calendario definitivo sarà completato a breve. Come sempre punteremo con decisione sul ‘veglione’ del 14 agosto, per quella data prevediamo di ospitare un altro dj di spessore internazionale. Durante la settimana organizzeremo eventi diversi, vogliamo una stagione ricca di novità e appuntamenti”.

La struttura rinnovata e i nuovi servizi

La struttura, dichiara Alessandro Leone, è stata ritoccata e anche in questo caso sono previste nuove idee: “Nessuna rivoluzione, abbiamo optato per delle modifiche che possano migliorare e aumentare i servizi a disposizione dei clienti. Ci sarà un servizio hostess, arredamenti rinnovati e maggiore spazio per il verde”.