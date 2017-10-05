Accademia del tempo libero: cerimonia di inaugurazione del 19°anno sociale
Sabato 7 ottobre alle 18 la cerimonia di inaugurazione con il concerto del Quartetto d'archi Francesco Cilea e un dolce buffet per festeggiare il nuovo inizio
05 Ottobre 2017 - 15:59 | di Eva Curatola
Dopo la pausa estiva ripartono le attività dell’Accademia del Tempo Libero di Reggio Calabria.
Un ricco programma, come ogni anno, che dal mese di ottobre accompagnerà i numerosi soci sino al prossimo giugno, per il 19 esimo anno di attività. Tante le iniziative pensate dalla Presidente Silvana Velonà e dal suo direttivo per questa nuova entusiasmante stagione.
Sabato 7 ottobre, alle ore 18, cerimonia di inaugurazione presso la sede l’Auditorium Zanotti Bianco di via Melacrino.
La serata prevede, dopo un breve saluto di benvenuto, un concerto eseguito dal Quartetto d’archi Francesco Cilea con “Musiche dal Mondo” al termine del quale si svolgerà un dolce buffet per festeggiare assieme il nuovo inizio.
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