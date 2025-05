Dall’Accademia Gourmet di Reggio Calabria si affaccia… Papa Leone XIV:

Una performance firmata Gennaro Calabrese con la complicità dello chef Filippo Cogliandro: la comicità incontra l’amore per il territorio.

È un pomeriggio di maggio qualsiasi a Reggio Calabria. Il sole splende, il mare accarezza lo Stretto, quando, improvvisamente un Papa si affaccia dalle finestre del ristorante L’Accademia! È l’ultima geniale trovata dell’attore e imitatore Gennaro Calabrese, che ha scelto il salotto culinario dello chef Filippo Cogliandro per lanciare il suo nuovo personaggio: Papa Leone XIV.

Un Pontefice ironico e visionario, pronto a benedire “a braccia spalancate” non solo i fedeli, ma l’intera città di Reggio Calabria, con il suo famoso chilometro più bello d’Italia, i suoi sapori autentici e la sua bellezza che incanta “pellegrini” e turisti.

Tra le improvvisate benedizioni agli occhi divertiti dei passanti, sua santità Calabrese ha raccolto curiosità e applausi, trasformando l’Accademia in una sorta di Vaticano dello Stretto per qualche minuto.

Dietro le quinte di questa irriverente messa in scena, si cela tutta la professionalità di Gennaro Calabrese, artista di rara versatilità, capace di passare con naturalezza dall’imitazione alla satira sociale, senza mai perdere il rispetto per il pubblico e la qualità delle sue performance. Un talento che conosce bene il valore della propria terra e che ha scelto di omaggiarla attraverso questo nuovo, esilarante personaggio.

Ogni show che si rispetti ha bisogno di un palco d’eccellenza.

È qui che entra in scena Filippo Cogliandro, lo chef-mecenate, sempre pronto ad aprire le porte del suo ristorante a iniziative che valorizzino Reggio Calabria sotto ogni profilo: culturale, artistico, gastronomico e… comico! La sua cucina non è solo un’esperienza sensoriale, ma un laboratorio di idee, incontri e promozione del territorio.

“Quando Gennaro mi ha parlato del personaggio, non ho avuto dubbi: il nostro balcone era perfetto per la prima “benedizione” reggina di Papa Leone XIV”, ha raccontato Chef Cogliandro con il sorriso di chi sa che un pizzico di ironia può fare miracoli, in cucina come nella vita.

L’apparizione papale ha lasciato il segno: foto, video, condivisioni social e tanta allegria. Perché a volte, per veicolare l’immagine più bella di una città basta uno sketch ben fatto, un ristorante che profuma di casa, e due professionisti che amano la propria terra e sanno raccontarla.