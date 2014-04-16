AC/DC: Malcolm Young colpito da ictus? Il gruppo rischia lo scioglimento.
Voci su un malore del chitarrista Malcolm Young mentre gli AC/DC pianificavano un tour mondiale: la band australiana non conferma e non smentisce
16 Aprile 2014 - 15:53 | di Redazione
di Giacomo Fava – La Band australiana non conferma ne smentisce la notizia che sta girando in tutto il mondo.
Malcom Young, chitarra ritmica e fratello di Angus sembrerebbe essere stato colpito da un ictus proprio mentre gli AC/DC stavano pianificando un tour mondiale.
Il gruppo simbolo dell’Hard Rock era già stato colpito da una tragedia quando il cantante Bon Scott morì nel 1980 per intossicazione da alcool, ma si riprese e ripartì alla grande con Back In Black che divenne l’Album più venduto di tutti itempi superato dopo solo da Thriller di Michael Jackson.
Tutto il mondo aspetta ulteriori notizie sullo stato di una delle rockband più famose e longeve del nostro tempo.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie