Il laterale pivot, ex Terni, ha segnato 50 reti in serie B nelle ultime due stagioni: la Futura si assicura il suo secondo nuovo tassello

Mario Elias Zago vestirà la maglia della Polisportiva Futura.

Laterale Pivot nelle ultime due stagioni ha realizzato 50 reti sempre in serie B.

Arrivato in Italia, nelle file del Terni, fu uno dei pilastri della squadra under 21 che diventò campione d’Italia e finalista della Coppa Italia ed occupò pure un posto importante nella squadra che militava all’epoca in serie A .

Mancino con un gran tiro fa già sognare i tifosi della Futura.

Mario Zago: “Ringrazio la Futura per l’opportunità che mi da. Arrivo in una società già nota ai più nel panorama nazionale. Darò tutto per questa maglia.

“

Contento il ds Gattuso che da il benvenuto a Mario a nome di tutti, un grande giocatore ed un secondo nuovo tassello per la prossima stagione.

Nel frattempo la Covisod ha ratificato ufficialmente l’iscrizione della FUTURA al prossimo campionato di B.