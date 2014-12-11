ActionAid e Il Crogiuolo insieme per ”L’Italia del futuro”

Edizione limitata dei braccialetti “Infinito” creata dall’azienda reggina per sostenere agli alunni dell’Istituto Comprensivo Telesio di Reggio Calabria.

In vista del Natale, gli orafi Tripodi “Il Crogiuolo” di Reggio Calabria hanno deciso di essere al fianco di ActionAid sostenendo “L’Italia del futuro”, la campagna che mira a integrare l’offerta di servizi formativi e occasioni ludico-educative in alcune scuole di Napoli, L’Aquila e Reggio Calabria.

La campagna contro l’abbandono scolastico

In un’Italia ultima in Europa per indice di abbandono scolastico, con il 17,6% degli alunni che lascia i banchi troppo presto, toccando punte del 25% nel Mezzogiorno, è necessario restituire alla scuola il fondamentale ruolo formativo dei cittadini di domani. Per questo ActionAid ha deciso di supportare le realtà scolastiche italiane attraverso interventi mirati a livello territoriale e il coinvolgimento delle famiglie e dei cittadini.

Dedicata a “L’Italia del futuro” è la linea di bracciali “Infinito”, un’edizione limitata creata dall’azienda reggina “Il Crogiuolo” per rappresentare l’importanza di una formazione continua nel percorso di crescita di ciascuno. Per ogni bracciale, che sarà venduto al prezzo di 25 euro, il 30% andrà ai progetti de “L’Italia del futuro” a Reggio Calabria.

L’aperitivo natalizio del 12 dicembre

Venerdì 12 dicembre alle ore 18.00 presso il laboratorio in Via Villini Svizzeri 7/D, si terrà un aperitivo natalizio durante il quale verrà presentata la linea “Infinito” e sarà possibile conoscere i progetti de “L’Italia del futuro” a Reggio Calabria oltreché i dettagli della partnership.

“Abbiamo scelto Il Crogiuolo perché è un’azienda a conduzione familiare, leader dell’artigianato e della manifattura dei preziosi, radicata sul territorio e alla ricerca di temi iconografici propri del mediterraneo” dichiara Eleonora Scrivo, Referente territoriale di ActionAid a Reggio Calabria “Il tema dell’infinito, richiamato in questa linea di bracciali, si lega al concetto di fiducia nei giovani che, se formati ed educati con cura e passione, possono perpetuare in maniera autentica i valori della partecipazione e dell’inclusione, soprattutto per gli stranieri e i soggetti disagiati”.“Per noi è importante agire a favore del nostro territorio, soprattutto per le nuove generazioni aiutandole a formarsi per poter pensare ad un futuro anche qui, impegnandosi attraverso la creatività e le competenze per ricostruire una società al momento fortemente minacciata dalla povertà, dalla mancanza di prospettive e dall’emigrazione forzata”, sostiene Maria Tripodi che guida l’Azienda “Il Crogiuolo”.Tramite “L’Italia del futuro”, ActionAid ha scelto di sostenere i bambini dell’Istituto Comprensivo Telesio-Montalbetti di Reggio Calabria che, con due plessi di scuola primaria, tre di scuola secondaria dell’infanzia e un plesso di scuola secondaria di primo grado, conta un totale di 378 alunni di scuola primaria e 415 di scuola secondaria di secondo grado.

Il sostegno all’Istituto Telesio-Montalbetti

Già dallo scorso anno, i bambini della scuola reggina, grazie a “L’Italia del futuro”, hanno partecipato a delle attività legate allo sport, alle tematiche del cibo e del contrasto allo spreco alimentare e al rispetto dell’ambiente attraverso, ad esempio, l’implementazione della raccolta differenziata all’interno della scuola e la creazione di un orto sinergico recentemente intitolato a Benedetta Cozzupoli, imprenditrice reggina prematuramente scomparsa che sostenuto la nascita dell’orto.

I fondi raccolti tramite la collaborazione con “Il Crogiuolo” saranno utilizzati per attivare un servizio di mediazione linguistica per gli alunni stranieri della scuola, con l’obiettivo di favorire la loro integrazione e lo sviluppo di un ambiente multiculturale, sfida primaria della Preside dell’Istituto Telesio Marisa Maisano.

ActionAid è un’organizzazione internazionale indipendente impegnata nella lotta alle cause della fame nel mondo, della povertà e dell’esclusione sociale. Da oltre 40 anni siamo a fianco delle comunità del Sud del mondo per garantire loro migliori condizioni di vita e il rispetto dei diritti fondamentali. Dall’Italia ActionAid sostiene a lungo termine 200 aree di sviluppo in 32 paesi raggiungendo così 700.000 beneficiari diretti e oltre 2 milioni di beneficiari indiretti.