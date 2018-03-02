Settanta video in gara su Userfarm: quattro i vincitori del contest di Rosato e ActionAid sulla violenza domestica, tra Francia, Italia e Messico

In occasione dell’8 Marzo, giornata internazionale della donna, Rosato e ActionAid premiano i vincitori del video contest “Today is the day to say no” per sensibilizzare il pubblico sulla violenza sulle donne, tema purtroppo sempre molto attuale ed in costante crescita, ed invitare le donne a reagire e a denunciare le molestie subite.

La festa della donna è una convenzione, come tante altre. È giusto celebrarla, in qualsiasi modo ogni donna e ogni uomo ritengano opportuno. Ma essere donna, 365 giorni l’anno, va ben oltre questa convenzione. Essere donna vuol dire per molte, purtroppo ancora oggi, essere in una condizione di svantaggio sociale. Nel lavoro, negli affetti e perfino nella libertà personale, laddove le donne subiscono violenze in ambito domestico.

Per parlare di tutto ciò, Rosato ha scelto la piattaforma di video crowd sourcing Userfarm. La community di filmmaker di Userfarm è stata chiamata a cimentarsi con un tema sociale di grande importanza e a rispondere alla call to action “Today is the day to say NO”(in palio 10.000 euro totali).

Settanta video e quattro vincitori

Settanta i video ricevuti per questo contest: tra di essi, quattro sono stati proclamati vincitori da una giuria interna che insieme ad ActionAid, li ha valutati per contemporaneità, capacità di emozionare e di trasmettere il messaggio che ogni donna ha il diritto di essere libera, di voltare pagina e di decidere della propria vita, per uscire dalla spirale di violenza domestica.

Dei piccoli capolavori, che sono riusciti a cogliere l’essenza vera del tema, a costruire consapevolezza e a trasmettere coraggio. Di seguito la classifica ed i link per vederli:

1° Believe in yourself: CLICCA QUI

Paese: Francia – realizzato da: Arthur Chays, Charlotte Robin, Guillaume Balvay,

Marie Laroche

2° Oggi niente trucco: CLICCA QUI

Paese: Italia – realizzato da: Daitona

3° Koh: CLICCA QUI

Paese: Messico – realizzato da: Mariana Azcárate

4° Non è mai troppo tardi per ricominciare: CLICCA QUI

Paese: Italia – realizzato da: Alessandro Pietrantonio, Francesco Coia, Cristel Caccetta

Il progetto europeo WE GO!

Rosato ha sostenuto il progetto europeo “WE GO!” (Women Economic independence & Growth Opportunity) cofinanziato dall’Unione europea, che ActionAid ha realizzato negli ultimi due anni con l’obiettivo di rafforzare i servizi a supporto delle donne che hanno subito violenza domestica in Europa, con particolare attenzione a quelli promossi dai centri antiviolenza e orientati a favorire l’indipendenza economica. Rosato è un brand da sempre attivo nella difesa dei diritti delle donne e collabora con ActionAid in un sodalizio consolidato e basato su un rapporto di reciproca fiducia per un tema tanto attuale quanto delicato.

Fonte: Ufficio Stampa ActionAid