Ad Acri (CS), ‘La Shoah dell’arte. L’arte degenerata di Pablo Picasso’

di Daniela Bonanno Conti – Fino al prossimo 25 Febbraio 2018, ad Acri in provincia di Cosenza, presso il MACA (Museo Arte Contemporanea Acri), si svolge un evento che ci ricorda la Shoah dal titolo: “ La Shoah dell’arte. L’arte degenerata di Pablo Picasso”.

Si tratta di un evento -mostra organizzato da ECAD. In mostra, possiamo ammirare le opere dell’artista Pablo Picasso che pone l’accento su questo drammatico genocidio perpetrato dal regime Nazista ai danni degli ebrei d’Europa.

La posizione dell’artista è ostile e la sua arte è definita “ degenerata”. Le quattro opere grafiche realizzate dall’artista ci forniscono una chiara idea del suo pensiero sulla Shoah che si discosta dai dettami estetici e morali del regime Nazista e dalla sua crudeltà. Oltre alla mostra, per approfondire la figura dell’artista, verrà proiettato un documentario che si soffermerà proprio sulla sua vita privata e pubblica grazie a preziose testimonianze di amici e familiari.

Per informazioni sulla mostra, possiamo consultare il sito: www.museomaca.it