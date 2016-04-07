Ad ogni donna il suo nude. Louboutin crea una nuova Nude Collection

di M. Carmela Di Marte – C’è aria di rivoluzione in casa Louboutin, con la creazione della nuova Nude Collection – che comprende le ballerine Solasofia, le décolleté Pigalle Folies, e le open-toe col tacco Senora – in una varietà di colori nude per tutti i tipi di donne e di carnagione.

La collezione infatti comprende 7 tonalità – due in più rispetto a quelle ideate nel 2013- dalla più chiara alla più scura: Lea, Nue, Nats, Maya, Safki, Ada e Toudou.

Già nel 2013 Louboutin aveva ideato una collezione nude di 5 sfumature diverse, ma una sua dipendente gli fece notare come in realtà ne mancavano ancora della altre, visto che nessuna era adatta al suo tipo di carnagione. Così questa new entry è definita rivoluzionaria, perché risponde alle esigenze di ogni tipo di donna, siano esse di carnagione chiara o scura. Un’esigenza, quella della casa di moda di scarpe di lusso, di adattarsi al cambiamento che la società porta con sé, dimostrando come sempre di riuscire a stare al passo con i tempi.