Dopo la pausa estiva il programma tv Io scelgo Calabria torna con una puntata dedicata ai Fichi di Cosenza Dop, con le interviste ad Angelo Rosa e Aldo Algieri

“Io scelgo Calabria” è un programma tv in onda sul canale 13 del digitale terrestre. Dopo la pausa estiva, avvenuta nel mese di agosto, il programma che mette al centro dell’attenzione la nostra bellissima regione, torna a settembre con una puntata dedicata agli ormai famosi fichi di Cosenza.

Questo frutto dal gusto particolare e dalla strana consistenza, è famoso in tutta la Calabria, ma quelli coltivati nella provincia cosentina hanno da sempre qualcosa di più speciale rispetto a tutti gli altri.

Il programma tv nasce infatti per raccontare le imprese di gente comune e mira ad aggregare lavoratori, artigiani, commercianti, agricoltori, manager e imprenditori. “Io scelgo Calabria” mira a contribuire allo sviluppo sano di una regione dalle enormi potenzialità, ma ancora piegata da mille emergenze irrisolte. La trasmissione, ha dato ampio spazio alla realtà del Fico di Cosenza Dop anche grazie a due lunghe interviste, rispettivamente a: Angelo Rosa, presidente del Consorzio di Tutela della Dop Fichi di Cosenza; Aldo Algieri, imprenditore impegnato anche nella coltivazione del fico a Lattarico (Cosenza). Interviste realizzate da Francesca Travierso.

A commentare una risorsa così importante per la Calabria, ma allo stesso tempo poco conosciuta, è proprio il conduttore della trasmissione, Massimo Tigani Sava, che afferma: “Riguardo ai Fichi di Cosenza Dop, siamo all’inizio di un lungo cammino che mira a monitorare le attività dell’agroalimentare calabrese di punta”.