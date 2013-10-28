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Addio a Lou Reed, poeta e leggenda del Rock

Si è spento a 72 anni il leader dei Velvet Underground, simbolo della rivoluzione culturale degli anni Sessanta: il ricordo di Lou Reed

28 Ottobre 2013 - 09:27 | di Redazione

Lou Reed, leader dei Velvet Underground

di Giacomo Fava – Poi ci sono notizie di cui non vorresti mai dover scrivere.

Con la sua scomparsa se ne va un monumento del rock n’ roll , un pilastro della rivoluzione culturale degli anni 60.Oggi si è spento all’età di 72 anni Lou Reed, leader dei Velvet Undergound , manifesto di un nuovo rock che vuole trasgredire la società benpensante basata su una “morale ipocrita”.Assieme all’aiuto del già noto artista Andy Warhol creò i Velvet Underground che diventerà un gruppo cult della musica del tempo.

I loro album saranno avveniristici ed incentrati sui droghe,perversioni sessuali e altri tabù della società che da piccolo cercò di curare la sua bisessualità con l’elettroshock.

Lo stesso Warhol disegnò la copertina del primo album che ritrae la fallica e famosa banana emblema di un’era.

Appena 4 anni di attività ma i Velvet sono riusciti a lasciare il segno nella storia del Rock n’ Roll.

Abbandonato il gruppo Lou non si ferma e inizia a incidere da solista senza però abbandonare le vecchie tematiche e il solito sound.

Anche chi non lo conosce sarà sicuramente cresciuto ascoltando i suoi più grandi successi entrati di diritto nella storia della musica “Take a walk on the wild side, Vicious, Perfect Day, Heroin, Sunday Morning, Femme Fatale..” alcune pure tradotte e suonate in Italia da altri cantanti del periodo.

Questo era Lou Reed , simbolo e ispirazione di una generazione.

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