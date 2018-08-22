Il giornalista reggino, ex direttore de Il Dibattito, è morto dopo una lunga malattia. Il ricordo del figlio Maurizio e la data dei funerali

Se ne va un grande giornalista. Un uomo d’altri tempi, gentiluomo, onesto, schietto e leale. Questa notte ci ha salutato il giornalista reggino Francesco Gangemi. ‘Un combattente’, così viene ricordato oggi l’ex direttore responsabile de ‘Il Dibattito’, testata storica di Reggio Calabria che ha fatto scuola di giornalismo in città.

Per un brevissimo periodo anche al comando della città ricoprendo la carica di sindaco di Reggio Calabria dal 7 luglio 1992 al 31 luglio 1992.

“I vigliacchi muoiono molte volte innanzi di morire; i coraggiosi provano il gusto della morte una volta sola” (W. Shakespeare) – 28.09.934-22.08.018 – Il mio Maestro, il mio Esempio, il mio Amico…

La mia Dignità, la mia Onestà, il mio Rigore…La mia Forza, i miei Difetti ed i miei Pregi…Il mio Ieri, il mio Oggi ed il mio Domani…L’Uomo più importante della mia Vita… SEI TU, PAPÀ. CIAO, PAPÀ… buona Vita Eterna tra i Giusti”

Questo il ricordo apparso nella pagina Facebook del figlio, anch’egli giornalista, Maurizio Gangemi, direttore responsabile de ‘ilreggino.it’.

Francesco Gangemi si è spento all’una di questa notte dopo aver combattuto con tutte le proprie forze contro la terribile malattia che lo aveva colpito.

I funerali si terranno domani mattina alle ore 10:00 presso la chiesa della Candelora.

La redazione di Citynow si stringe al dolore della famiglia e abbraccia il collega, nonché vero amico, Maurizio Gangemi.