Addio all’era del PC. Il tablet segna il pensionamento di tastere, mouse, casse audio e cavi ingombranti.

Dopo un 2013 chiuso con vendite in calo del 7%, il mercato dei computer guarda al tablet e ad Android: ecco perché l'era del PC sembra destinata a finire

di Walter Marino – Tastiera, mouse, casse audio, fili su fili e cavi grossi e ingombranti per collegare il tutto!

Stiamo per dire addio a tutto questo. Ebbene si, l’era del pc sembra destinata a finire presto!

Dopo un 2013 infernale che ha segnato un deciso -7% nella vendita dei computer si prospetta un 2014 ancora piu nero. E se il destino è ormai segnato per i computer assemblati, i comuni “PC desktop”, non si sottrarranno al tramonto anche i personal computer.

Il tablet accelera il pensionamento del PC

L’avvento dei Tablet ha segnato probabilmente il passo decisivo per accelerare il pensionamento ad una tecnologia che ha segnato si gli ultimi 50 anni di storia, ma che sarebbe comunque andata in disuso per la necessità crescente di dispositivi sempre meno ingombranti e piu prestazionali.

Ovviamente la crisi del settore è stata dichiarata in primis dalle aziende costruttrici, prezzi di rivendita sempre in calo e diminuzione delle richieste d’acquisto sono campanelli decisamente chiari volti a specificare che la baracca sta per chiudere; negli states il prezzo medio di un pc è sceso dai 614$ del 2010 ai 544$ del 2013!I grandi marchi come LG hanno ufficialmente interrotto la produzione di pc dichiarando che non potevano assolutamente continuare ad investire in ricerca in un settore senza margini di crescita. E chi ne prenderà il posto ora?

Un mercato ormai dominato dai tablet

Sia chiaro, se per anni il mercato dei personal computer è stato gestito da chi offriva macchine migliori( tutte giravano windows) ora che ad occupare questa fetta di mercato ci saranno i tablet, il mercato verrà quasi completamente organizzato da chi produce software. Android sembra non avere concorrenti ed essendo in grado di riempire tutte le fasce di prezzo entro il 2015 avrà circa 1 miliardo e 250 milioni di utenti. Windows conscia di questa debacle ha messo sul mercato windows 8 ma perdendo la causa in quanto il sistema operativo a distanza di soli due anni sembra essere gia destinato alla sostituzione con il nuovo windows 9.Apple tiene testa con circa 400 milioni di utenti ma senza margini di crescita in quanto incastrata nelle fasce di prezzo altissime e nella esclusività dei propri device che a cupertino reputano ( sbagliando crediamo noi) vero e proprio marchio di fabbrica.

Insomma guerra su guerra, colpi su colpi, il mercato high-tech non dorme mai !Vi mancherà il vostro amato pc? E quale sistema operativo preferite? Twittate pure e commentate, magari dal vostro nuovo tablet!@citynow.it