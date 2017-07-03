Addio a Paolo Villaggio, “Ci mancherai”
Il ricordo dell'attore, scrittore e autore genovese morto nella notte a Roma a 84 anni, e il saluto della figlia Elisabetta su Facebook
03 Luglio 2017 - 09:46 | di Vincenzo Comi
“Ciao papà, ora sei di nuovo libero di volare”.
E’ il post di Facebook con cui Elisabetta Villaggio saluta il papà. Accanto una foto in bianco e nero che ritrae Paolo Villaggio da giovane insieme ai figli.
Ci saluta l’attore Paolo Villaggio, morto nella notte a Roma, aveva 84 anni ed era ricoverato da giorni in una clinica privata.
Genovese doc, è stato scrittore, autore e istrione, protagonista di una stagione storica dell’intrattenimento, tra grande schermo, radio e tv. Ha dato il volto a mille personaggi entrati nell’immaginario collettivo, come il ragionier Ugo Fantozzi, amato da tutti.
Ci mancherai.
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