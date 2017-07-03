Addio a Paolo Villaggio, “Ci mancherai”

Il ricordo dell'attore, scrittore e autore genovese morto nella notte a Roma a 84 anni, e il saluto della figlia Elisabetta su Facebook

“Ciao papà, ora sei di nuovo libero di volare”.

E’ il post di Facebook con cui Elisabetta Villaggio saluta il papà. Accanto una foto in bianco e nero che ritrae Paolo Villaggio da giovane insieme ai figli.

Ci saluta l’attore Paolo Villaggio, morto nella notte a Roma, aveva 84 anni ed era ricoverato da giorni in una clinica privata.

Genovese doc, è stato scrittore, autore e istrione, protagonista di una stagione storica dell’intrattenimento, tra grande schermo, radio e tv. Ha dato il volto a mille personaggi entrati nell’immaginario collettivo, come il ragionier Ugo Fantozzi, amato da tutti.

Ci mancherai.