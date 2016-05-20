XXII Giornata regionale ADMO Calabria
Sabato 21 maggio la conferenza stampa agli Ospedali Riuniti con medici e istituzioni, e per la prima volta i reparti aperti alla stampa
20 Maggio 2016 - 10:44 | di Vincenzo Comi
Sabato 21 Maggio 2016 alle ore 10.30 presso la Biblioteca del Reparto di Nefrologia/CNR degli Ospedali “Riuniti” di Reggio Calabria si svolgerà la conferenza stampa per illustrare le attività ADMO Calabria.
All’evento, moderato dal giornalista Giuseppe Praticò, parteciperanno Vito Nusdeo Presidente Admo Calabria, Valerio Misefari Consigliere alla Sanità Comune di Reggio Calabria ed ex Responsabile Del Centro Tipizzazione Tissituale, Giuseppe Console Trapiantologo CTMO di Reggio Calabria Referente Medico Admo, Pina Romeo Responsabile Registro Regionale dei Donatori Di Midollo, Giuseppina Davoli e Teresa Pugliese referenti Progetto Admo Scuola e Rita Malavolta, Presidente dell’ADMO Federazione Italiana.
Previsti anche gli interventi del Presidente del Consiglio Regionale Nicola Irto e dell’Assessore Provinciale alla Cultura Eduardo Lamberti Castronuovo.
Al termine della conferenza stampa, per la prima volta in assoluto, il Centro di Tipizzazione Tissutale e del Trapianti Midollo Osseo saranno aperti alla stampa per documentare ciò che avviene nei reparti.
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