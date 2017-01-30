In aereo arriva la terza classe

di Marco Agostino – Dopo business ed economy ecco che arriva la terza classe, porta il nome di “Basic Class” e con dei prezzi in teoria stracciati, da un 30 ad un 50% in meno rispetto all’economy.

L’idea delle compagnie americane

L’idea arriva dalle più grandi compagnie statunitensi, colossi come Delta Airlines, United Airlines ed American Airlines. Compagnie aeree che sfidano le low cost. Ci sarà da divertirsi, in termini di equilibri economici nel mondo dei cieli.

Ma se da un lato dimezzano i prezzi dall’altro dimezzano anche i servizi. Scomodi e contenti, potremmo dire. Acquistando un biglietto basic il passeggero ha solo il diritto al posto. Ovviamente non si può scegliere dove sedersi, con la probabilità di volare anche lontano dai propri amici, familiari, insomma dai propri compagni di viaggio. Ci si imbarcherà per ultimi senza portare neanche il bagaglio né a bordo né a mano, perché non ci sarà la possibilità di utilizzare lo spazio di alloggio nella cappelliera. Accontentatevi solo di un piccolo zaino a misura dello spazio sotto al sedile. Nessun servizio a bordo, niente dolce o salato, se desiderate uno spuntino dovrete pagare.

Niente cambi di prenotazione e rimborsi

E per cambiare il biglietto? Scordatevelo. Impossibile effettuare modifiche e rimborsi.

Forse una sfida alle low cost, un’idea per consentire alle tradizionali compagnie di riprendere a raggiungere determinati risultati soprattutto nelle tratte brevi e medie.

I confort sono zero, ma per avere successo dipenderà solo dal prezzo, perché se questo sarà realmente basso anzi bassissimo il business sarà la basic!