Aero Club dello Stretto, ecco il Mini corso di volo a Motore

Una giornata da allievo della Scuola Volo: lezione teorica, briefing e volo di 20-25 minuti su un velivolo a motore. Si parte il 6 e 7 gennaio

Nel “Minicorso” vivrai la giornata tipo di un allievo della Scuola Volo.

Il corso si svolgerà nell’arco di una sola giornata. A seconda del numero delle iscrizioni verranno ripartiti due gruppi, uno il 6 e uno il 7 gennaio (qualora le condizioni meteo fossero proibitive, e in caso di allerta meteo il volo verrà spostato a giorno 8 o alla prima data utile).

L’Istruttore ti spiegherà il funzionamento dei comandi di volo, e quali sono le regole e i meccanismi che permettono all’aereo di librarsi in cielo.

Nella lezione teorica introduttiva di 2 ore ti verranno impartite nozioni base sui principi del volo e la tecnica di pilotaggio .

Dopo un adeguato briefing sarai accompagnato in Linea di Volo per assistere alle operazioni a terra fino a quando non dovrai volare.

Si salirà a bordo a gruppi di tre, un passeggero avanti e due dietro. Durante il volo l’istruttore ti mostrerà le manovre principali (mantenimento quota, virata, imbardata, rollio, beccheggio)

Il volo durerà dai 20 ai 25 minuti. L’abbigliamento consigliato è il medesimo di quello indossato a terra; non troverai esagerate escursioni termiche dovute alla quota. Consigliati gli occhiali da sole.

Tre giorni prima della data fissata verrai contattato per un’ultima e definitiva conferma. Tale procedura garantisce che non ci siano inconvenienti di nessun genere, come per esempio condizioni meteo avverse o impossibilità di volare per qualsiasi altra motivazione.

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