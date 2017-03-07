Aeroporto dello Stretto, affidata la gestione. Falcomatà: ‘Adesso può partire rilancio’

L'Enac ha aggiudicato alla Sacal la concessione trentennale per la gestione degli aeroporti di Reggio Calabria e Crotone: il commento del sindaco

L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile rende noto che, al termine delle procedure della gara ad evidenza pubblica per l’affidamento della concessione trentennale per la gestione totale degli Aeroporti di Reggio di Calabria e di Crotone, e alla luce della conferma della sospensiva dell’efficacia della sentenza del TAR di Calabria stabilita dal Consiglio di Stato nella seduta del 2 marzo 2017, in data 3 marzo 2017 è stato firmato il provvedimento con il quale l‘Ente ha aggiudicato la gara alla S.A.CAL. S.p.A., concorrente che ha presentato la migliore offerta tecnica per entrambi i lotti.

Gli oneri per ottenere la concessione

Ai fini dell’ottenimento della concessione, l’aggiudicataria dovrà ottemperare a una serie di oneri di natura economico-operativa tra cui il conseguimento di un’attestazione di idoneità della struttura di esercizio quale gestore degli scali di Reggio di Calabria e di Crotone, ai sensi della normativa vigente sulla certificazione di aeroporto”.

«L’affidamento da parte di Enac della concessione trentennale per la gestione dell’Aeroporto dello Stretto Tito Minniti è certamente un ottimo passo in avanti nel percorso di risanamento e di rilancio del nostro scalo. Finalmente la politica e le istituzioni hanno di fronte un interlocutore per ciò che riguarda la governance dell’aeroporto reggino, un soggetto con il quale programmare i passi necessari per la rinascita di un’infrastruttura assolutamente determinante per lo sviluppo del nostro territorio». E’ quanto dichiara il sindaco di Reggio Calabria commentando l’aggiudicazione definitiva del bando per la gestione dell’aeroporto dello Stretto.

«Non appena la procedura sarà completa – ha aggiunto il sindaco – avvieremo una fase di confronto con la società aggiudicataria al fine di condividere le linee di indirizzo per il rilancio dello scalo, anche e soprattutto in ottica metropolitana e nel contesto di un’interlocuzione sempre più solida e concreta con le istituzioni messinesi, con le quali stiamo già programmando un piano di intervento congiunto sul tema dei trasporti».