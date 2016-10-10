Aeroporto dello Stretto, sono giorni decisivi. Scaduto il bando, arrivate 4 offerte

Alle 15 è scaduto il termine per le domande all'Enac: quattro offerte per la concessione trentennale degli scali di Reggio Calabria e Crotone

Giorni decisivi per l’Aeroporto dello Stretto, atteso ad un bivio. È scaduto infatti oggi alle 15 il termine per la presentazione all’Enac delle domande di partecipazione al bando per la gestione dei due scali calabresi, ovvero Reggio Calabria e Crotone.

L’Ente nazionale per l’aviazione civile ha ricevuto quattro offerte per i due aeroporti di Reggio Calabria e di Crotone relativamente all’affidamento della concessione trentennale della gestione totale degli Aeroporti di Reggio Calabria e di Crotone. La prima seduta pubblica di gara si svolgerà il prossimo 12 ottobre a partire dalle ore 10.

Al bando prenderà parte per la gestione unica degli aeroporti la Sacal, la società che attualmente gestisce lo scalo internazionale calabrese di Lamezia Terme. La società catanzarese, infatti, dopo un primo iniziale interesse ha concretizzato la proposta partecipando al bando per entrambi gli aeroporti. Per il Sant’Anna di Crotone c’è da registrare la partecipazione al bando anche della Sagas.