Aeroporto dello Stretto: incontro al Mit per la continuità dei collegamenti

Individuate soluzioni tecniche e interventi per garantire la continuità dei collegamenti da e per Reggio Calabria dal 27 marzo, con un nuovo incontro la prossima settimana

Si è tenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 15 marzo, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un incontro sulla mobilità nell’area dello Stretto.

Alla riunione hanno preso parte i vertici del Ministero, i rappresentanti dell’Ente Nazionale Aviazione Civile e dell’Ente Nazionale per l’Assistenza al Volo, nonché il Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, il Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, il Sindaco della Città Metropolitana di Messina Renato Accorinti, il Presidente del Consiglio regionale della Calabria Nicola Irto e l’Assessore ai Trasporti della Regione Calabria Francesco Russo e del Comune di Reggio Calabria Giuseppe Marino.

Al termine della riunione sono state individuate le soluzioni tecniche finalizzate a rendere maggiormente fruibile sotto il profilo strutturale l’aeroporto dello Stretto “Tito Minniti” di Reggio Calabria. Al contempo sono state individuate alcune soluzioni che nel breve periodo potranno garantire la continuità dei collegamenti da e per l’aeroporto di Reggio Calabria, a partire dal prossimo 27 marzo, evitando così ogni interruzione del servizio di trasporto aereo.

All’inizio della prossima settimana verrà effettuato un ulteriore approfondimento con tutte le parti interessate volto a formalizzare le soluzioni oggi individuate.