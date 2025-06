Aeroporto di Reggio, Ripepi: “Un sogno che si avvera. Grazie a Cannizzaro e Occhiuto”

Massimo Ripepi, consigliere comunale di centrodestra, ha espresso soddisfazione e orgoglio per il boom dell’Aeroporto dello Stretto, un’infrastruttura fondamentale per la città che, secondo quanto dichiarato da Ripepi, ha visto finalmente una vera e propria “rinascita”, dopo anni di disinteresse e abbandono.

Un sogno che si avvera

“Per anni ho lottato, insieme a tanti reggini coraggiosi, liberi e forti, per vedere rinascere il nostro aeroporto”, ha esordito Massimo Ripepi, facendo riferimento a un periodo storico in cui l’aeroporto di Reggio Calabria sembrava destinato a un lento declino, causato, secondo lui, da una politica miope e distruttiva, principalmente quella del PD di Giuseppe Falcomatà e Matteo Renzi. “L’aeroporto era morto. Le immagini delle mie dirette Facebook lo raccontano meglio di ogni parola: desolazione, abbandono, silenzio”, ha ricordato Ripepi, evocando un periodo di stallo che sembrava senza fine.

Una lotta che non si è fermata

Il consigliere ha proseguito spiegando che, nonostante le difficoltà e il pessimismo di molti, non si è mai arreso. “Ho combattuto con tutte le mie forze, anche quando non avevo altro strumento se non la voce e l’indignazione, per spronare chi aveva il potere di decidere”, ha detto, sottolineando come, finalmente, il cuore pulsante di Reggio Calabria sia tornato a battere con energia, simbolo di una nuova speranza per la città.

Grazie a Roberto Occhiuto e Francesco Cannizzaro

Ripepi ha poi espresso gratitudine a chi ha contribuito concretamente alla ripresa dell’aeroporto, citando in particolare Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, e Francesco Cannizzaro, deputato della Repubblica. “Un grazie vero a Roberto Occhiuto per aver creduto in questa sfida. E un grazie speciale a Francesco Cannizzaro, che ha dimostrato con i fatti cosa significa amare la propria città”, ha affermato Ripepi, riconoscendo il loro impegno nel garantire il ritorno in auge di una delle infrastrutture più importanti per il territorio.

Record e una nuova aerostazione

L’aeroporto, oggi, non solo è tornato operativo, ma è anche in crescita, con il raggiungimento di record di passeggeri che testimoniano la sua rinascita. “L’aeroporto non è solo tornato operativo: oggi cresce, batte record, torna ad essere il cuore vivo della nostra Reggio”, ha aggiunto il consigliere, anticipando che una nuova aerostazione sarà pronta già entro dicembre.

Un’alleanza di risultati concreti

“Questa è la politica che vogliamo: quella che costruisce, che non fa promesse ma lascia segni concreti sul territorio”, ha dichiarato Ripepi, mettendo in evidenza come l’impegno concreto dei politici locali abbia finalmente portato risultati tangibili per la città. “Reggio Calabria merita solo questo. E noi non ci fermeremo”, ha concluso, ribadendo l’intenzione di proseguire sulla strada del progresso e del miglioramento per la comunità reggina.

Concludendo il suo intervento, Ripepi ha ringraziato ancora una volta il Governatore Roberto Occhiuto e l’On. Francesco Cannizzaro per tutto l’impegno dimostrato e per aver reso possibile questo storico traguardo, che segna un’importante svolta per Reggio Calabria e il suo aeroporto.