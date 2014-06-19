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Afterhours in concerto a Palmi

Unica data calabrese del tour Hai paura del buio: il 5 agosto 2014 la band indie rock milanese suona all'anfiteatro comunale di Palmi, biglietti a 22,50 euro

19 Giugno 2014 - 12:10 | di Redazione

Gli Afterhours, band indie rock italiana, formatasi a Milano nella seconda metà degli anni ottanta, si esibirà per l’unico concerto in Calabria del tour “Hai paura del buio”, previsto il 5 Agosto 2014 nell’anfiteatro comunale di Palmi. I biglietti per assistere al concerto degli Afterhours a Palmi sono disponibili sul sito www.ticketone.it e nell’unico punto vendita autorizzato a Reggio Calabria: New Taxi 330, Corso Garibaldi. Prezzo unico 22,50€

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